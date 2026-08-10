駅係員・乗務員ら鉄道係員に対する暴力行為は、駅や車内の安全を脅かす深刻な問題となっています。日本民営鉄道協会と全国の鉄道事業者は、駅係員・乗務員ら鉄道係員に対する暴力行為の発生件数を毎年公表しており、2025年度は38社局で590件発生したとのこと。前年度(522件)から68件増加し、コロナ禍直前の水準に戻りつつあるとしています。

⇒『鉄道員のリアル』第1話からまとめ読み

日本民営鉄道協会は、大手民鉄16社を対象とした鉄道係員に対する暴力行為の調査結果も公表しています。2025年度、大手民鉄16社で発生した暴力行為の件数は168件。暴力行為が発生する状況について、「理由もなく突然に暴力を振るわれるケースや、酩酊者に近づいた際の発生が多く、時間帯については深夜帯(22時以降)に多く発生」していると説明。「特に金曜日の発生が多いことから、飲酒している可能性が高い」としています。

調査結果の中で、鉄道係員がさまざまな状況で暴力行為の被害に遭った具体的事例も紹介されています。本誌は今回、2025年度上期(2025年4～9月)の調査結果で示された具体的事例をもとに作品化。当時の状況を4コマ漫画で紹介します。

泥酔した男性客が改札に来て、突然…何が起きた?

日本民営鉄道協会と全国の鉄道事業者が2026年7月に公表した「鉄道係員に対する暴力行為の件数・発生状況について」を見ると、2025年度に全国38社局で発生した暴力行為590件のうち、駅施設での事例が約7割を占めています。中でも改札が214件(36.3%)で最も多く、次いでホームが163件(27.6%)に。車内での暴力行為も119件(20.2%)発生しています。

発生件数を曜日別に見ると、最多は土曜日で105件、次いで日曜日の101件、金曜日の89件という順に。時間帯別では、夜(17時～22時)が177件で最も多く、深夜(22時～5時)も162件で2番目に多い状況となりました。加害者が「飲酒あり」だった事例は271件(45.9%)で全体の半数近く。週末の夜間から深夜にかけて発生した事例や、飲酒していた加害者による事例が多いことをうかがわせます。加害者の年齢に関して、60代以上は141件(23.9%)、50代は117件(19.8%)、40代は99件(16.8%)、30代は96件(16.3%)、20代以下は85件(14.4%)と幅広く分布しており、年代を問わず加害者になりうる暴力行為の実態が浮かび上がってきます。

加害者の年齢は幅広く分布している

暴力行為が発生した場所の内訳。駅施設が約7割を占める

暴力行為の防止に向けて、全国の鉄道事業者は啓発ポスターの掲出、警察官の巡回と警備員の配置、駅係員への研修、駅構内・車内への防犯カメラ設置など、さまざまな取組みを継続しているとのこと。「暴力行為は絶対に許されないこと、暴力行為に対して鉄道業界全体が結束して、毅然とした態度で対応することを強く訴えてまいります」と述べ、今後も鉄道係員への暴力行為防止に向けた啓発活動を続けていくとしています。