「新型車両」の最新情報・話題まとめ
2019年04月03日(水)
JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画
鉄道 04/03 16:47
2019年04月01日(月)
相鉄12000系、新型車両で入社式「令和」「都心直通」新時代を担う
鉄道 04/01 16:35
2019年03月30日(土)
相鉄・JR直通線の新型車両12000系に試乗、直通先を意識した設備も?
鉄道 03/30 07:00
2019年03月29日(金)
京都市交通局、烏丸線新型車両のデザイン決定! 2021年度末に導入へ
鉄道 03/29 22:38
2019年03月28日(木)
相鉄12000系、JR直通線用の新型車両を公開! 試乗会も - 写真73枚
鉄道 03/28 18:51
相鉄・JR直通線用の新型車両12000系4/20デビュー! 報道公開を実施
鉄道 03/28 10:28
2019年03月26日(火)
東京メトロ有楽町線・副都心線・半蔵門線に新型車両、南北線8両化
鉄道 03/26 21:21
東急電鉄、新型車両含む目黒線26編成を8両化 - 2022年度上期から
鉄道 03/26 18:36
東武70090型新造、東武線・東京メトロ日比谷線に有料着席サービス
鉄道 03/26 17:48
東急電鉄3020系、目黒線に新型車両 - 今秋から6両編成を3編成導入
鉄道 03/26 15:41
2019年03月25日(月)
名鉄、新型車両9500系を4編成新造 - 名鉄名古屋駅4線化計画も発表
鉄道 03/25 18:28
2019年03月23日(土)
相鉄12000系・20000系デザインのランドセル - 横浜髙島屋とコラボ
鉄道 03/23 18:43
2019年03月22日(金)
JR東日本E956形「ALFA-X」東北新幹線で試験走行へ - 400km/h走行も
鉄道 03/22 17:10
2019年03月20日(水)
相鉄12000系、撮影会・試乗会を4月開催 - 「そうにゃん」と撮影も
鉄道 03/20 19:18
2019年03月19日(火)
「おかでんチャギントン」運行セレモニー開催、つるの剛士も登場
鉄道 03/19 20:23
2019年03月17日(日)
JR西日本227系1000番台 - 和歌山線・桜井線の新型車両がデビュー
鉄道 03/17 07:00
2019年03月16日(土)
西武鉄道001系「ラビュー」デビュー - 土屋太鳳の出発合図で発車
鉄道 03/16 09:05
2019年03月15日(金)
岡山電気軌道「おかでんチャギントン」キャラクターを観光電車に
鉄道 03/15 19:31
2019年03月14日(木)
JR西日本227系1000番台に東芝インフラシステムズの車両制御装置など
鉄道 03/14 19:08
広島電鉄5200形「Greenmover APEX」新型車両デビュー - 写真85枚
鉄道 03/14 16:17
2019年03月11日(月)
JR四国2700系、新型車両にジェイテクトのボールスプライン付推進軸
鉄道 03/11 12:44
2019年03月09日(土)
西武鉄道001系「ラビュー」斬新すぎて「理解できなかった」理由は
鉄道 03/09 07:00
2019年03月08日(金)
西武鉄道「スタジアムエクスプレス」4月の3日間「ラビュー」で運転
鉄道 03/08 19:41
西武鉄道001系「ラビュー」金属感のある外観を実現させた塗料とは
鉄道 03/08 19:25
西武鉄道「ラビュー」運行開始記念、歴代の特急車両ピンズなど発売
鉄道 03/08 19:16
2019年03月06日(水)
広島電鉄5200形「Greenmover APEX」新型車両は3/14営業運転開始へ
鉄道 03/06 23:59
2019年03月05日(火)
京都市交通局、地下鉄烏丸線新型車両の外観・内装デザイン投票開始
鉄道 03/05 23:47
2019年03月04日(月)
京都鉄道博物館、JR西日本の新型車両227系1000番台を3/27から展示
鉄道 03/04 14:57
2019年03月02日(土)
南海電鉄、高野山ケーブルカー新型車両の運行開始記念セレモニー
鉄道 03/02 21:44
JR東日本E7系、上越新幹線限定デザインで新潟駅に - 3/16運行開始
鉄道 03/02 14:41
バックナンバー
|2019
|2018
|2017