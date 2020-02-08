「山陽電気鉄道」のニュースまとめ
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「山陽電気鉄道」の検索結果
鉄道ニュース週報 第211回 阪神5000系「ジェットカー」など引退へ - 移動等円滑化とは
鉄道 2020/02/08 07:00
山陽電気鉄道、2020年3月14日ダイヤ改正 - 平日朝夕にS特急を増発
鉄道 2020/01/21 20:07
阪神電気鉄道など3/14ダイヤ改正 - 土休日の快速急行、芦屋駅通過
鉄道 2020/01/21 19:05
阪神電気鉄道、大晦日に終夜運転を実施へ - 普通を約15～30分間隔
鉄道 2019/11/28 21:01
山陽電気鉄道、東二見車両工場で「鉄道フェスティバル」10/26開催
鉄道 2019/09/23 20:46
阪神電車の尼崎車庫を「ゆめ・まちチャレンジ隊」小学生たちが見学
鉄道 2019/08/24 07:00
山陽6000系『忍たま乱太郎』ラッピング列車が登場、出発式に作者も
鉄道 2019/07/20 12:46
山陽電気鉄道3000系、オリジナル鋼製車3030号に懐かしの塗装を復刻
鉄道 2019/07/05 19:20
JR・私鉄など各鉄道事業者、消費税率引上げに伴い10/1運賃改定へ
鉄道 2019/07/02 17:28
山陽電気鉄道6000系『忍たま乱太郎』ラッピング電車、7/19から運行
鉄道 2019/06/25 20:15