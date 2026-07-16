サンリオキャラクターの「けろけろけろっぴ」は、ドーナツ池の島にある「けろけろハウス」に住むカエルの男の子。けろっぴが三つ子であることは知っている人も多いと思いますが、両親は? 友だちは? ご近所さんは? 実は、こんなに家族や仲間がいるんです!

けろっぴ「紹介するねー!」

(@hapidanbuiより引用)

ころっぴ、けろっぴ、ぴっきの三つ子の兄弟を中心に、両親、祖父母、お友達、ご近所さんなど、ドーナツ池を囲むように集まった家族や仲間たち、たくさんいて賑やかですね。てるてるトリオもかわいい。こんなにいるって、みなさんご存知でしたか?

しかも、おとうさんは「はすの上医院」のお医者さん、料理上手なおかあさんはレストランを開いているというからすごい!

この投稿を見た人からは、「けろっぴの仲間こんなに沢山いたんだ!知らなかった」「おじいさんとおばあさん初めて見た…」「てるてる含め、お仲間たちはみんな女の子だ」「お母さんは飲食店ではたらいているってこと?オーナー?」「は!医者の息子!!!!!!! けろっぴ実家太い!!!!!!!」「けろっぴお前…金持ちやったんか…」「ボンボンやないかぃ!!」などなど、驚きの声が続出。執筆時点までに2.5万のいいねが寄せられています。

いつもお茶目でゆるかわなけろっぴが、まさかまさかのお坊ちゃまだったとは。まだまだ新しい発見がありそうですね。