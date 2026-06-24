サンリオキャラクター大賞の結果発表が目前に迫ってまいりました。再び「ポムポムプリン」が1位の座に輝くのか、それとも新たなキャラクターが頂点に立つのかドキドキワクワクしますが、そんな中、キラキラ輝くモチーフをまとったキャラクターたちのグッズが登場し、話題となっています。

＼17日発売!#新商品🌟 /

キラキラウィッシュデザインシリーズ✨

キラキラした目と、星・羽・クローバーのモチーフがかわいいね🍀

(@ec_sanrioより引用)

「キラキラウィッシュ」は、ドキドキとわくわくが詰まったデザインシリーズ。「マスコット」(2,497円)の背中には真っ白な羽、胸には星、頭にはクローバーのモチーフが。さらに星型のカラビナ付きで、キャラクターたちの瞳もキラキラ輝いちゃってます。「ストラップ」(1,397円)も、星と一緒にゆらゆら揺れるデザインがとってもキュート。

また、これからの季節にピッタリなキラキラ爽やかブルーの「トートバッグ」(2,497円)や「ポーチ」(2,200円)もラインアップ。

さらに、星の「シークレット前髪クリップA・B」(792円)は、どれが出るのか分からないブラインド仕様。どれが出ても可愛いのが嬉しいですよね。

SNSで紹介されると、「きゅーとすぎる」「星持ってるのアツい、買います」「本当に本当にこのシリーズかわいい」「おめめキラキラかわいすぎるので買います、絶対に」と話題に。また、「こぎみゅん可愛い」「コロクリちゃんかわいすぎ」「けろっぴがダントツで可愛い」「ピアノちゃんとふわふわにゃんこ欲しいー!」「シナモン様、尊い…」などなど、推しへの愛をつぶやく人も続出。

同シリーズにはほかにも様々なアイテムがラインアップされているのですが、どれもキャラクターたちが輝いていて、キャラクター大賞の発表を前に、ワクワクドキドキが加速するラインアップとなっています。

推しのグッズをゲットして、これからもキャラクターたちを応援し続けたいですね。