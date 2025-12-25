大きな目とV字型のお口がかわいいサンリオキャラクター「けろけろけろっぴ」を、あらゆる角度から見たイラストが公開され、その意外な姿にネット民から驚きの声があがっています。

けろっぴ「ぼく全方位かわいいー!」

(@hapidanbuiより引用)

正面や後ろ姿はよく目にしているのですが、横から見たときの頭の形、下から見るとチューリップの足形が。そして、上から見ても目玉が見えることにびっくりです! さすがけろっぴの大きなお目目。

この投稿に、フォロワーからは「横とか上ってこうなってたんだwwwww」「初めて見る角度あるやばいやばいやばい嬉しい」「真上からが意外すぎて笑」「おっしゃる通り。完璧だよ、けろっぴ!!」といった声が多数寄せられたほか、自社キャラクターの全方位をリポストする企業アカウントが出現するなど、執筆時点までにいいねの数は10万を超えています。

「うみくんも、かたりんも全方位かわいいよー♡」上越市立水族博物館 うみがたり(@umigatari)

「きのこの山も全方位かわいい」きの山さん(@kinoko_meiji)

「サイコロキャラメルも全方位かわいい」【公式】サイコロキャラメル🎲/道南食品(@dounan3156)

「ウェリーも全方位かわいい🩵」ウェリー【公式】@パーソナルヘルスケアAI(@issin_inc)

見慣れているはずの姿も、全方位から見てみると意外な発見が。みなさんも、身近なものを改めて観察してみては?