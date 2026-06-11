今回は、数多くいるサンリオキャラクターズの中から、ゴールデンハムスターの男のコ「コロコロクリリン」をピックアップ。ハムスターだけに、家族やなかまがいっぱい。しかも、それぞれちゃんと名前があるというのだからすごい!!

いったい何匹いるのか、圧巻の“コロコロクリリンのなかまたち”がこちらです!

コロコロクリリンのなかまを紹介☆

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こんなに、なかまがいるって知ってた?

びっくりした人は♡を押してね!

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この中で好きなコは誰かな♪

https://sanrio.lnky.jp/zE2nYdC

(@sanrio_newsより引用)

コロコロクリリンのなかまたち

びっしり並んだハムスターたち、なんと80匹を超えています! すごい数ですね。これだけの仲間を持つキャラクターが、他にいるでしょうか。

左上にいるのが「クリリン」です。ちょっぴり気が小さいけれど、好奇心旺盛な男のコで、トレードマークのお花の帽子がとってもお似合いです。右上にいるのは、クリリンのパートナー「サクラ」。そして2段目には、2人の間に生まれた7匹の子どもたちがずらり。みんなぷっくぷくで、見ているだけで頬がゆるむ可愛さです。

そして、黄色のゾーンにいるのがクリリンのなかまたち。これだけの数がいながら、誰ひとりとして同じ顔をしていないのが本当にすごいところ。毛色や表情、小物など、細かな違いでしっかりキャラ分けされています。

その中から好きな子を見つけると、「レインとテクが好き」「テディコとエリザベスが可愛い」「もぐもぐハンちゃんかわいい」「何回見てもキューブやばすぎて愛おし」といった声が続々と。また、「なにこれかわいい」「こんなに仲間いるんかーいwwww」「思ってたのの倍ぐらいいた!」「頭おかしいくらい多くて笑う」「全員覚えなきゃーー!!」と驚きの声も寄せられ、執筆時点までに7.1万ものいいねを獲得しています。

この投稿をきっかけに、コロコロクリリンをはじめて知った人も多いのでは? サンリオキャラクターズには、キティやマイメロのような有名キャラだけでなく、実はまだまだ多彩で個性豊かなキャラクターたちがたくさん存在しています。これを機に、サンリオキャラクターズの世界を網羅してみてはいかがでしょうか。