髪型が決まらないと、一日の気分まで左右されるという人も多いはず。特に梅雨時は、湿気で前髪がうねったり、トップがつぶれたり、朝の努力が一瞬で台無しになることも……。そんな中、サンリオキャラクターズの「ばつ丸」が公開した、まさかのヘアセット術が話題になっています。

ばつ丸が特別に教えてくれたヘアセット術、まさかくしゃみで完成するとは(笑)。しかも、5段階の手順を経ているわりには、寝起きの「1」から変わっていないような……。いろいろとおもしろ過ぎて笑いが止まりません!

この投稿に、「くしゃみで完成?www可愛い」「待って…まって……まじかよ笑笑 覚えさせてもらいます!!」「1と6変わってないじゃん!」「345必要ないやん笑」「なぜ1回おぼっちゃまスタイルに戻すのw w w」とファンが総ツッコミ。

また、レアなばつ丸の姿に「おぼっちゃまスタイルとかあんの???笑笑」「4がかわいすぎて尊死」「なんなのふりかぶってる顔いとおし」「やばい、③、④良すぎるすきwwwwww」と、改めてハートを鷲掴みにされてしまった人も。サンリオキャラクター大賞の中間発表では10位にランクインしているばつ丸。今回の投稿で、またまたファンが増えたかもしれませんね。

くしゃみ一発できまるばつ丸のヘアセット術、ぜひお試しあれ!!