栃木県・那須高原にある「那須どうぶつ王国」。動物とのふれあいやパフォーマンス観覧、屋内外の展示など、多彩な楽しみ方ができる人気スポットなのですが――、どうやら最近は “芸術作品” の展示まで始めたようです(笑)。

そんなふうに思ってしまうほど美しい作品が、こちらです!

おじいちゃんミーアキャット

3兄弟

暖の取り方

いつまでも仲良し✨

(@nakprstaffより引用)

暖を取るため、身を寄せ合うミーアキャット3兄弟。神に祈りを捧げているような、太陽を崇めているようなポーズが美しすぎて、まるで西洋美術の絵画や彫刻のようです。

あまりに尊い姿に、癒される人が続出。SNSでは「可愛すぎるぅぅぅぅぅ…!!」「1頭、なぜそうなる……w」「剥製…オブジェかと思ったw 可愛い」「なにこれ…最高笑 ブロンズ像にしたら良いなぁ」「なんとな〜くミュージカル感がありますなぁ」「聖ナントカの像 とかタイトルつけたくなる」「おじいちゃん3兄弟、微笑ましい」といった声が続々と。美術館に展示しても、違和感ないかもしれないですね(笑)

芸術点高めのミーアキャット3兄弟。いくつになっても仲睦まじいその姿、ぜひ、間近で観てみてはいかがでしょうか。