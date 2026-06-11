カニやヘビの脱皮ならよく知られていると思いますが、現在SNSでは"ある生き物"の脱皮シーンが注目を集めています。

甲羅更新🐢✨✨

(@akamimi_gameraより引用)

「甲羅更新」という動画を投稿したのはInstagramユーザー「亀のガメラ(@akamimi_gamera)」さん。登場するのは、ペットのミシシッピアカミミガメ「ガメラちゃん(28歳・女の子)」です。

飼い主さんがガメラちゃんの甲羅に指を添えると……

なんと、甲羅がペラッと一枚きれいに剥がれました!

亀の脱皮のようですが、ここまで見事に剥がれるなんて驚き……。剥がれた甲羅の下からは、また新しい甲羅が現れました!

さらに驚くのは、その大きさ。剥がれた甲羅は人の手の半分ほどのビッグサイズ! 透き通る甲羅の美しさに見入ってしまいますね♪

当のガメラちゃんも、剥がれた甲羅を振り返って見つめているようですが、何か感慨深さのようなものを感じているのでしょうか?

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数53万回以上を記録(6月9日時点)。「お見事なビッグサイズ」「えっ! 甲羅って脱皮するんですね!」「凄〜!! 神秘的ですね」「甲羅って新しく更新されるの!? ビックリ!!」「初めて見ました!」「そ、そんなに大きく?!」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの驚きの声が寄せられたガメラちゃんの脱皮について、投稿主さんに詳しいお話をお聞きしました。

── どれくらいの頻度で脱皮するのでしょうか？ また、以前と比べて体の大きさの違いは感じますか?

脱皮の頻度は年に1.2回です。脱皮前後で体の大きさの変化は分からないですが、小亀時代と比べると何倍にも大きくなりました!

── 剥がれた甲羅を触った感触など教えていただけますか?

ペラっと薄くて爪のような感じです。

── ガメラちゃんの普段のご様子や性格などについても教えてください。

普段はゆっくりとひなたぼっこをしております。性格はおっとり、食いしん坊なビッグサイズぽっちゃり亀です。

なかなか見ることのできない亀の脱皮。ガメラちゃんの成長を感じさせる大きな甲羅と、その美しさが印象的でしたね♪