京都水族館がポストした“ペンギンたちのお散歩風景”が、Xで話題になっています。1列になって歩いている……と思いきや、予想外の展開に! 思わず「どした?笑」とほっこりしちゃう動画が、こちらです。

1列になってお散歩中と思ったら…

(@Kyoto_Aquariumより引用)

仲良く1列になって歩くペンギンたち、まるで遠足の隊列のようですね。しかし、先頭の子が急に立ち止まり、なぜか自分の体を口ばしでツンツンツンツンし始めました。羽づくろいですかね? その間、後ろの子たちは「ん? どうした?」「なんだなんだ。なんで進まない?」とキョロキョロしながらも、しばらく列に並んだまま大渋滞。

すると、最後尾のペンギンがぴょこんと列からはみ出し、スタスタと隊列を追い抜いていきます。その姿を「えっ? なんで?」って表情で見つめる先頭の子(笑)。マイペースなペンギンたちの行動が愛らしく、見ているだけでほっこりしますね。

この動画に、SNSでは「まじでこういう奴いるよなw 絶対先頭歩くなよって奴w」「自分に見惚れている集団かと思ったww」「最前列のペンギンの『何でお前、先に行ってんの…?』みたいな目線w」「こんな可愛い生き物が地球にいていいの??」といった反応が。ペンギンたちの何気ない日常動画のはずが、ツッコミどころ満載でしたね(笑)。

さて、同館1階「ペンギンの洞窟」エリアでは、空を飛ぶようにすいすいと泳ぐペンギンたちの姿を観ることができます。丘ではのんびり屋さんですが、水中ではまるで別のいきもの。ペンギンを観る際は、そのギャップも観察してみてくださいね。