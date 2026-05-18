サンシャイン水族館のスタッフさんが掃除をしていたところ、扉の隙間から怪しげな手が……。

扉の隙間から出てきたのは、野球グローブのようなごっつい茶色の手。エビを掴もうとしているようなのですが、いったい誰の手なのでしょうか……? 正解はこちらです!

掃除をしていたら隙間から手が出てきたのでエビを渡しました🦐見えていないのに手を出す勇気👏

カワウソは、岩の隙間や泥の中のエサを探すときもこのように手を使っていると言われています💡

(@Sunshine_Aquaより引用)

なんと、この手の持ち主はカワウソだったんですね。この動画に、「お手手ぴらぴら可愛すぎ笑」「隙間の向こう側でじたばたしてるんだろうな笑」「へたくそすぎる笑笑笑 かわい」「癒される、最高」と、多くのフォロワーがほっこり。

しかし一方で、「びびった… お手手が…お手手だけど、人のお手手じゃないしホラーかと思って息止めて何回か見ちゃった…」「知らなかったらホラーだな笑」「めっちゃ怖いんですけど!!」「完全にホラー」などなど、思わず身構えてしまっという声も続々と。実は筆者もビビりました(笑)。カワウソと分かると愛おしく思えますね。

ちょっとした恐怖と癒しを届けてくれたカワウソ。その魅力、ぜひ現地で確かめてみてくださいね。