業務スーパーに行くと冷蔵コーナーにずらりと鎮座している、あの牛乳パックみたいなパックゼリーシリーズ。1kgという狂気の大容量で、コスパとタイパの良さは異常レベルだ。今回はこちらを実食していこう。

全部気になるところだが、今回はあえて味わいが完全に双極に位置しそうな王道もったりの「カスタードプリン」(311円)と、爽快ブルーの「ラムネゼリー」(257円)をチョイスしてみた。

  • 1㎏の大容量! 牛乳パックみたいなパックゼリーシリーズ購入していざ実食!

    1㎏の大容量! 牛乳パックみたいなパックゼリーシリーズ購入していざ実食!

いざ、ドロップ。ちゅるんと飛び出す規格外な爆でかプリンとご対面。

作り方(出し方)は簡単。パックの口を開けて、お皿の上にドプっと滑らせるだけ。今回は巨大な皿をスタンバイさせた。そして、傾けて驚いた。

  • パックのなかはこんな感じ。びちっとクリーム色が埋め尽くしている。

    パックのなかはこんな感じ。びちっとクリーム色が埋め尽くしている。

  • ラムネも同様にびっちびちである。

    ラムネも同様にびっちびちである。

カスタードプリンは「つるりんっ! 」と綺麗な原型をとどめたままダイブしてくる。爽快だ。

  • 勢い余ってお皿の外に飛び出すかと思ったので、かなり大きめのお皿を用意することをおすすめしたいカスタードプリン。

    勢い余ってお皿の外に飛び出すかと思ったので、かなり大きめのお皿を用意することをおすすめしたいカスタードプリン。

一方ラムネゼリーは、「ズルズル……」と重い腰を上げて這い出てくるではないか。この時点で質感が全然違う!ちょっとずつ顔を出すラムネゼリーはさながらスライム。

  • にゅるんと顔を出して……

    にゅるんと顔を出して……

  • ずずずっと滑り出して……

    ずずずっと滑り出して……

  • 勢いよく飛び出して

    勢いよく飛び出して

  • つるりんっとお皿にダイブした。かわいい。

    つるりんっとお皿にダイブした。かわいい。

えっ、これ全部いっていいの……? と不安になりつつも、1kgの塊に贅沢にスプーンをブッ刺して食べるのは、圧倒的な背徳感(ギルティ)である。

実食:ほぼバケツプリンな「カスタードプリン」(311円)

まずは「カスタードプリン」(311円)からいってみよう!

  • 「カスタードプリン」(311円)

    「カスタードプリン」(311円)

結論から言おう。味が薄い! カラメル必須な巨大プリンである。

完食に向けた追加要員として招集していた、知人のプッチンプリン好きのおじさんに言わせれば「これを買うくらいなら、頑張って働いてプッチンプリンを1kg購入したい」とバッサリ斬り捨てる始末。これは「やや満足度低めなプッチンプリン」である。

パッケージの原材料をしっかり見ると、加糖卵黄や食用植物油脂などが使われている模様。

そのせいか後味に油っぽい重さがあるのだ。

  • ,カスタードプリンの原材料はこちら。

    カスタードプリンの原材料はこちら。

しかもカラメルは自分で作らなければならないので物足りない。

  • パックの別面には、ご丁寧にカラメルソースの作り方が書かれているが、「カラメルは頑張って自走して作ってね」スタイルなのは少し気になる点でもある。

    パックの別面には、ご丁寧にカラメルソースの作り方が書かれているが、「カラメルは頑張って自走して作ってね」スタイルなのは少し気になる点でもある。

今回は作らなかったが、カラメルを作れば満足度はかなり上がる可能性がある。

このまま食べたいのはかなりの甘党かプリン好き、あるいはイベントで急に大量のスイーツが必要になった場合に尽きる。

パッケージ記入のおすすめレシピを参考にして、カスタードクリームに仕上げて消費するのが正解かもしれない。

実食:レモン風味の砂糖の塊「ラムネゼリー」(257円)

気を取り直して、続いて本命の「ラムネゼリー」(257円)に挑む。

  • 「ラムネゼリー」(257円)

    「ラムネゼリー」(257円)

パックからズルズル出てきた通り、質感としてはもっちりしていて、しっかり食べ応えのある口当たりになっている。いざ実食してみると……激甘! 当たり前ではあるが炭酸味は皆無!

  • 見た目の美しさと直食いの背徳感はたまらないものがある。

    見た目の美しさと直食いの背徳感はたまらないものがある。

ラムネ感はあるけども甘さがすごい。レモンの酸味が砂糖の塊にフレーバーとしてインしている感じだ。

  • ラムネゼリーの原材料はこちら

    ラムネゼリーの原材料はこちら

パッケージ裏を凝視すると、レモン果汁と砂糖でラムネを再現している。そもそもラムネは、19世紀に黒船で伝わった「レモネード」が語源となっており、柑橘系の味わいと砂糖で作られた炭酸飲料らしい。あっている。このゼリーはラムネゼリーである。

ただただ甘い。……激甘なぷるぷるレモン果汁入り砂糖ゼリーを食べたい時には大いにアリだ。

【魔改造】さらなる「沼」へのおすすめ提案を最後に。

ラムネゼリーについては、そのまま食べるのはもちろん、お酒に足したりラムネソーダに添えたりしてもフツーに食べられる予感。

  • パック背面に記載されているおすすめレシピも参考にするのはありだ。

    パック背面に記載されているおすすめレシピも参考にするのはありだ。

ほかにも、フルーツポンチにインしてみるなど、甘みをアクセントとして足した悪魔メシ的なパーティフードを作りたい時など、さらなるギルティな旨みを追求できるためギリアリかもしれない。

総評:業スー1kgスイーツ、勝者はラムネゼリーだった

明らかに食べ比べると「ラムネゼリー」(257円)の方がうまい! 優勝である。

キッズが大量に集まるイベントなら、間違いなく大活躍するはず……! 夏のさっぱりしたスイーツを食べたいこれから。100gあたりなんて細かいカロリーは気にせず、手軽に1kgの青い海にダイブしてみてほしい。

まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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