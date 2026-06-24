どんなにお気に入りのアイテムでも、使い続けていればいつかは壊れてしまうもの。こちらの猫ちゃんもお気に入りの寝床を愛用していたのですが……

どうしてだよぉぉ

また別のショップで新しいの買いましたが、届くまで不安です。

これ良いよっていうのがあれば

ぜひ教えてください・・

(@soraoo_04より引用)

動画をInstagramに投稿したのは「そら(@soraoo_04)」さん。愛猫のそら君(6歳・男の子)には、小さな頃からお気に入りの寝床があるそう。

それは、キャットタワーについている丸いハンモックです。

ハンモックにすっぽり収まって、気持ちよさそうにくつろぐそら君。

しかし、そら君の成長とともにハンモックは少しずつ限界を迎えていたそう。

そしてある日……。

おや?

なんと生地が破れ、そら君の背中が出てしまっています。それでもそら君は、輪っかに頭を引っ掛けながら、器用にくつろいでいます。

よほどお気に入りなんでしょうね。「まだまだ使えるよ?」と言わんばかりに、全く気にしていない表情がたまりません。

飼い主さんはタオルで応急処置をして、新しく注文した替えのハンモックが届くのを心待ちにしていました。

そしてついに新しいハンモックが到着! さっそく入ってみるそら君。

新品のハンモックで気持ちよさそうにくつろぐ姿に、飼い主さんもひと安心。

…だったのですが、3日後ーーー。

あれれれ!?

今度は根元からくにゃっと下に曲がってしまいました。しかし当のそら君はというと、そんなことはお構いなしで、すっぽり収まってご満悦。

気にしなさすぎるその姿が、なんとも可愛すぎます。

飼い主さんは再び別のハンモックを注文したようですが、「届くまで不安」と吐露し、Instagramユーザーに向けて、おすすめのハンモックを教えてほしいと呼びかけていました。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数85万回以上、4.2万件のいいねを記録(6月23日時点)。「笑っちゃだめだけど笑っちゃいました 本人何も気にしてないのがまた最高に可愛い」「最後の『これ、ハンモック?』って表情が…哀愁を感じます」「全部可愛過ぎる」「オチがサイコーでした!」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

今回、投稿主さんに普段のそら君の様子についてお聞きしてみると、「体は大きいけどすごくビビりです。ご飯と寝ることが大好きです」と教えてくださいました。

その後、3代目のハンモックが届いたそうで、ちょっぴり傾きはあるものの、そら君はとても満足そうに過ごしているようですよ♪