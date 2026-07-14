「うつ病になってなかったら、『怪獣』という曲はできなかった」ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、7日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)に出演。うつ病の症状と、ヒット曲「怪獣」誕生の裏側について語った。

山口一郎

「本当に体が動かなくなる」うつ病の症状を語る

山口は、「失敗したなと思うことは、うつ病になったこと。ツアーをキャンセルして、数億円の損害を出した」と切り出し、「僕は“定型うつ病”。心が塞ぎがちになったり、不安になったりするだけじゃなく、体の症状がめちゃくちゃあるわけですよ」と自身の病状を説明。

「うつ病になって身体的症状があると、本当に体が動かなくなるのよ」と述べ、「体がもう鉛のように重くなる」と告白。さらに、「本当にひどかった時」を振り返り、「食欲もないけど、食べなきゃ死んじゃうからUber頼むわけよ。でも取りに行けないのよ。それを繰り返して、玄関にどんどんUberが溜まっていっちゃうぐらい、体が動かなくなってしまう。それにまた自分が情けなくなって、メンタルも病んでいく」と当時の苦しみを明かした。

さらには、「ミュージシャンでうつ病になると、一番こたえるのは、“忘れられる”という怖さをずっと抱えるんですよ」と胸の内も吐露した。

そんな中、アニメ主題歌のタイアップオファーが舞い込んだという。「俺は正直『無理だ』と思った。締め切りがあるとか、『これをやらなきゃいけない』という状態が、自分の精神にどう働くかは、めちゃくちゃよく分かってたから。引き受けると言った時点で悪化すると思ったのよ」と回顧。それでも、「でも、これを引き受けないと『サカナクション終わる』と思った」と決断の理由を語った。

その末に完成したのが、大ヒット曲「怪獣」。山口は「たぶん俺、うつ病になってなかったら、『怪獣』という曲はできなかった」と言い、「病院の先生にも言われた。『苦しい思いをしてないと、たどり着けなかった歌詞だと思うよ』と言われたときに、『失敗してよかったな』って思ったのよ」と告白。「当時その瞬間は『失敗だ』って思ったことも、後から考えると成功だったり、自分にとって大事なものだったりする」と締めくくっていた。