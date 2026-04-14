ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、4月7日にスタートしたニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)の初回放送で、深夜パーソナリティを務めることへの思いを語った。

山口一郎

山口一郎、深夜生放送の『ANN』は「自分にとってすごい良いチャレンジ」

山口はうつ病を患った影響で、2022年から約2年間にわたり、バンドとしての活動を休止していた過去を持つ。番組では、「僕が病気をやりながら、この『オールナイトニッポン』を毎週火曜日にやっていくって、結構『リスクがあるんじゃないか』とか『大変じゃないか』、『気をつけてください』っておっしゃってくださるんですけども」と周囲の声に触れつつ、「ちゃんと病気の先生と相談しながら、スケジュールも調整しながら、ちゃんとやっていこうって思ってるので」と述べた。

続けて、「この病気ってね、元に戻ろうと思うと、どんどん悪化するんですよ」とし、「じゃなくて、“新しくなる”っていうことを考えてないと前に進めないんですよね」と吐露。そのうえで「新しくなるうえで、初めて生放送のレギュラー番組で挑戦するっていうことも、自分にとってすごい良いチャレンジですし、こういう機会を与えてくれたニッポン放送の皆さんには本当に感謝します」と感謝を伝え、「頑張っていきたいなと思っております」と決意を示していた。