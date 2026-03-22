ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、9日に自身のYouTubeチャンネルで生配信を実施。4月7日スタートのニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)でパーソナリティを務めることへの決意を語った。

山口一郎

「つらい人の頼りになったらいい」山口一郎が語るラジオへの思い

配信の中で、ラジオの存在意義について「音楽とかラジオとか、なくてもいいやって人も正直いっぱいいると思う」と前置きしたうえで、「でもすごくしんどかったり、つまんない夜だったり、嫌なことがあったりのとき、頼るものとしてラジオは今もあると思う」と持論を展開。さらに「ラジオから流れてくる音楽が、弱っている人や、つらい人の頼りになったらいいなと思うんだよね」と口にした。

自身もかつて『オールナイトニッポン』に支えられた経験があるといい、パーソナリティ就任に関して「一端を担わなきゃいけないなっていう責任はすごい感じてる」と胸中を明かす。作詞・作曲から歌唱まで手がけるアーティストとして、「オールナイトニッポンからできる曲もあったらいいなと思う」と語り、「そこからサカナクションを聴いてもらって、ライブに来てもらったりする人が増えたら」と意欲を見せる。そのうえで、「なんとか音楽の力を取り戻したいんだよな」と、内なる衝動を吐露した。

パーソナリティの打診を受けた際には、「俺はもう絶対やるって」と強い意欲を示したという。他の活動も忙しい中ではあるとしつつ、「やりたいと思うことがあれば、チャンスをちゃんとものにして、全部音楽にしていけたらいいなと思ってます」と決意表明。過去に休養経験もあることから「みんな心配してくれてると思うけど」とファンの心境を気づかいながら、「なんとかやってみるわ。良いチームで楽しく盛り上げていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします」と呼びかけていた。