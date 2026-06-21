「カッコいいし、紳士だし……」ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、16日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)で、中島健人について語った。

山口一郎

「中島健人くんと並んだときの俺って……」

東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)で、最優秀楽曲賞を含む最多8部門を受賞したサカナクション。中島は同賞のアンバサダーで公式インタビュアーを務めており、サカナクションへのインタビューも行った。

山口は当日の様子を振り返り、「かっこよすぎる人がいっぱいいるのが、本当に気持ち的に塞ぎがちになるよね」と言い、「中島健人くんと並んだときの俺って、なんかもうダンゴムシみたいじゃん」と自虐。「丸まって、もう心はダンゴムシだからさ。向こうはキリギリスって感じ」と評した。

そして、「なんかもう、ちょけるしかないじゃん。ダンゴムシなんだから。そういう気持ちも味わえてすごい良かったです」としたうえで、「カッコいいわ。カッコいいし、紳士だし。中島健人くんさ、サム・スミスと英語でしゃべってんだよ」と回顧。

続けて、「すごくない? あのルックスで英語ペラペラで、あんな紳士なんだぜ」と絶賛し、「こちとら最多の8部門とってるけどさ、さらさら勝てる気しないわ」と白旗を上げていた。