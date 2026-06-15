「休養明けから……」ロックバンド・サカナクションが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)で最優秀楽曲賞を受賞。ボーカルの山口一郎が、受賞楽曲「怪獣」の誕生秘話を明かした。

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サカナクション、「怪物」で「MAJ」最優秀楽曲賞を受賞

「怪獣」で同賞を受賞したサカナクション。ボーカルの山口一郎は、登壇すると「サカナクションは3年前に活動休止をしました。僕がうつ病を患ったからです。その間、メンバーやファンのみなさん、チームサカナクションのみなさんに支えられながら、なんとか踏ん張り、復活しました」と回顧。

そして「休養明けから、最初に書いた曲が『怪獣』でした。その曲がこのように評価していただき……まだまだ頑張れるなと、勇気をいただきました。本当にありがとうございます」と受賞の喜びを語った。

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。アーティストをはじめとする音楽関係者で構成された5000名以上の投票メンバーの投票で、主要6部門など各部門の最優秀作品・アーティストが決定する。

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