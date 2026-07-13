アミューズメント事業、フィットネス事業、飲食事業、フェンシング事業、温浴事業などを展開するNEXUSグループのD'stationでは、アミューズメント事業「D'station(ディーステーション)」の創業日である7月7日に、D'station コーポレートサイトを新たに開設した。

D'station コーポレートサイトのメインビジュアル

D'stationは、2025年9月1日にNEXUSから社名変更し、社名とブランド名を統一することで、ブランド価値のさらなる向上と認知拡大を図り、新たなブランドコミュニケーションを推進している。

今回のコーポレートサイト開設は、NEXUSホールディングスのコーポレートサイト全面リニューアル、NEXUSグループ リクルートサイトの開設に続く、グループ全体の情報発信強化の一環となっている。

新コーポレートサイトでは、「満足と彩りをすべての人に。」をコンセプトに、D'stationが大切にしてきた“感動発信基地”としての姿勢を表現。ブランドロゴのシンボルラインから着想を得た「波」のモチーフを重ね、D'stationが提供する多彩な遊び、癒しの空間、来客の喜びが心地よく交差していく様子を、ビジュアルと動きのあるWeb表現で伝えている。

開設の背景

NEXUSグループは、1995年7月7日の創業以来、アミューズメント事業を中心に、フィットネス、飲食、フェンシング、温浴など、多彩な事業を展開してきた。

D'stationでは、地域で愛される店舗を目指し、すべての来客に感動を提供するため、快適なホール空間づくりや、地域への社会貢献、安心して楽しめるクリーンな店舗運営に取り組んでいる。

今回のコーポレートサイト開設では、こうしたD'stationの想いをより分かりやすく、より印象的に届けることを目的に、ブランドの世界観、サービスの魅力、店舗情報を一体的に発信するサイトとして設計されている。

新コーポレートサイトのポイント

1. D'stationの世界観を伝えるメインビジュアル

トップページでは、各施設の風景やスタッフの表情などを組み合わせ、日常に彩りを添える“特別な場所”への入口を表現。それらが波のうねりとともに連なり、大きな流れをつくることで、「感動発信基地」から常に新しいワクワクが広がっていく姿を視覚化している。

2. エンターテイメント企業らしい遊び心を散りばめたUI

新コーポレートサイトでは、エンターテイメント企業であるD'stationらしさを感じていただけるよう、随所に遊び心のあるUIを採用している。

クリックやタップをすると、画面上でさまざまな色がはじける演出を取り入れたほか、細部のモーションやインタラクションにも遊び心を散りばめることで、サイトを閲覧する時間そのものにも楽しさやワクワク感をプラスしている。D'stationが大切にする「感動」や「彩り」を、情報だけでなく体験として感じられる設計となっている。

3. 店舗情報を分かりやすく確認できる導線

D'station各店舗の情報を確認できる店舗情報ページを設けている。都道府県や店舗名、住所などから店舗を探しやすい構成とし、お客様が必要な情報へスムーズにアクセスできる導線を整えている。

地域別の店舗一覧や住所、電話番号、営業時間などの基本情報を掲載し、店舗情報を分かりやすく確認できる設計を採用している。

本サイトを、ブランドの世界観や店舗情報を発信するだけでなく、D'stationに関わるすべての人をつなぐ新たなコミュニケーション拠点と位置づけ、「満足と彩りをすべての人に。」という想いのもと、創業以来培ってきた“感動発信基地”として、日常に新しいワクワクと喜びを届けていくとしている。