サミーネットワークスは、2026年7月6日(月)より、サミー公式グッズショップの“サミー商店オンライン”にて『e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』グッズの販売を開始した。

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 図柄アクリルスタンドキーホルダー(ランダム7種)

販売価格：1,100円(税込)

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 図柄アクリルスタンドキーホルダー(コンプセット)／特典ステッカーランダム2枚付き

販売価格：7,700円(税込)

「e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編」の図柄アクリルスタンドキーホルダーが登場！リベパチで実際に見ることができる図柄が、そのままアクリルスタンドキーホルダーに。アクリルスタンドとして飾っても、キーホルダーとして持ち歩いても楽しめる2WAY仕様。

※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は不可。

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 アクリルカード

販売価格：1,100円(税込)

『e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』のアクリルカードが登場。表面には東京卍會と黒龍をデザインし、裏面にはリベパチでぜひ拝みたい演出「限界突破」があしらわれている。

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されているので、剥がして使用する。

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 ミニキャラ連結アクリルスタンドC(ランダム6種)

販売価格：1,100円(税込)

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 ミニキャラ連結アクリルスタンドC(コンプセット)／特典ステッカーランダム2枚付き

販売価格：6,600円(税込)

『e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』のミニキャラ連結アクリルスタンドが登場。バイクに乗った東京卍會や黒龍のキャラクターをつなげて飾れるアクリルスタンドとなっている。

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されているので、剥がして使用する。

※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は不可。

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 フルグラフィックTシャツ(柴大寿)

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 フルグラフィックTシャツ(乾青宗)

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 フルグラフィックTシャツ(九井一)

販売価格：各5,500円(税込)

『e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』のフルグラフィックTシャツが登場。前面には、今回のリベパチ図柄用に描き下ろされた黒龍のキャラクターを大胆にプリント。背面にはキャラクターのプロフィールをデザインし、存在感抜群の一枚となっている。

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 キャラクターアクリルスタンド(佐野万次郎)

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 キャラクターアクリルスタンド(花垣武道)

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 キャラクターアクリルスタンド(松野千冬)

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 キャラクターアクリルスタンド(三ツ谷隆)

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 キャラクターアクリルスタンド(柴八戒)

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 キャラクターアクリルスタンド(柴柚葉)

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 キャラクターアクリルスタンド(柴大寿)

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 キャラクターアクリルスタンド(乾青宗)

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 キャラクターアクリルスタンド(九井一)

販売価格：各1,320円(税込)

『e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』のキャラクターアクリルスタンドが登場。リベパチのために描き下ろされたキャラクターたちが勢ぞろい！リベパチのお供など、是非手元で楽しんでみたい。

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 ホログラム缶バッジ(ランダム10種内シークレット1種)

販売価格：550円(税込)

■e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 ホログラム缶バッジ(コンプセット)／特典ステッカーランダム2枚付き

販売価格：5,500円(税込)

『e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』のホログラム缶バッジが登場。描き下ろしイラストを使用した、キラキラと輝くホログラム仕様の缶バッジとなっている。

※全10種(内シークレット１種)。

※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は不可。

■特典ステッカー(全3種)

コンプセットの購入に限り、全3種からランダムで特典ステッカーが2枚つく。

各詳細はサミー商店オンライン内の販売ページにて。