HIKKYは、世界中から延べ135万人以上が来場する世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット(通称：Vket)」の通算16回目となる『バーチャルマーケット2026 Summer』を、2026年7月11日(土)〜26日(日)の16日間にわたり開催。サントリーやアース製薬、マウスコンピューターといった連続出展企業も多数出展する本イベントの出展企業ブース詳細第2弾が発表された。

『バーチャルマーケット2026 Summer』では、企業出展会場として「秋葉原」と「ブロードウェイ」をモチーフにした2会場を展開。来場者は各会場の企業ブースで、没入感のある自由で楽しいコンテンツを体験し、各企業・団体の商品やブランドを自然な形で知ることができる。インタラクティブなコンテンツを通じた、従来の一方的な広告とは違う新しいマーケティング/PRの場として注目されている。

バーチャルマーケット(Vket)とは

VRChat上のバーチャル空間で開催される、世界最大級のメタバースイベント。参加者はアバターとなって来場し、3Dアイテムや洋服、飲食物などのリアル商品を売買したり、アトラクションやゲーム、音楽ライブを体験したりと、まるで現実の街を仲間と歩きながら遊びに行くような没入体験を楽しむことができる。開催期間中は24時間、VR機器やPCから無料で参加できる。

2018年の初開催以来、毎年夏と冬の年2回開催され、1回の開催で世界中から延べ135万人以上が来場。これまでにギネス世界記録を4つ取得し、バーチャルの文化やコミュニケーションによる新しい価値を広げる代表的なイベントとして成長を続けている。

Vketにはクリエイター同士やファン同士が出会い、つながり、リピーターコミュニティとして育っていく土壌があり、そこに企業・自治体・ブランドの出展が融合することで、新しいファンコミュニティや共創の輪も生まれている。

企業出展ブース内容紹介(※一部抜粋)

■サントリー株式会社／「ほろよい」片手にVR夏祭りを満喫！驚きのエンディングも？！

6回目の出展となるサントリーは、同社のブランド「ほろよい」の魅力を詰め込んだ夏祭り空間を制作。サントリーとHIKKYの公式コラボキャラクター“大人Vketさん”と夏祭りを楽しめる。最後には空間全体を巻き込む、Vket史上初のあっと驚くエンディングも？！VRならではのダイナミックな演出の結末を、ぜひ会場で楽しんでみたい。

■アース製薬／夏の大敵“G”と“D”を退治！没入型害虫駆除ゲームを展開

アース製薬が前回に引き続き連続出展！今回の出展では、夏の大敵「ゴキブリ」と「ダニ」をテーマに、各害虫の生態や正しい虫ケア方法をメタバースならではの没入コンテンツで楽しく学べるブースを展開する。ブース内ではゴキブリとダニをイメージした“Gモンスター”と“Dモンスター”を、『ゴキジェットプロ』や『ダニアーススプレー』で退治していく、没入型害虫駆除ゲームが楽しめる。

■マウスコンピューター／前回大好評の“Vket推奨PC”が、パワーアップして再登場！

マウスコンピューターが前回冬に続き2回連続の出展が決定！前回想定を大きく超える反響となった、Vketでの体験や創作活動を快適に楽しむための推奨スペック構成PC『Vket推奨PC』が、今回も販売される。

今回は、VRChat初心者から、配信・クリエイトなども楽しむガチ勢まで、それぞれの用途に合わせて4つのシナリオで検証し、「これならVRChatをばっちり快適に遊べる！」と公式に認めた太鼓判マシン6種類を『Vket推奨PC』として展開。供給が安定しコストパフォーマンスにも優れた「Radeon」搭載モデルを新たにラインナップへ追加し、自分にピッタリのVket推奨PCを選ぶことができる。

■焼津市／『さかなのまち焼津市』を、メタバース空間で国内外の来場者にアピール！

Vket出展自治体でおなじみ焼津市の9回連続となる出展が決定！今回は、『さかなのまち焼津市』をあらためて多くの来場者にアピールするべく、焼津名物「マグロ」と焼津市公認キャラクター「やいちゃん」が目を引くブースを、パラリアルブロードウェイに展開する。

ブース前の道路も含めた広範囲からどんどん出てくるマグロ、カツオ、桜エビといった焼津名物の魚介類たちをタモで捕獲していきスコアを競うゲーム『焼津市おさかなパニック！』が楽しめるほか、SNS投稿で焼津市特産品詰め合わせセットが当たるプレゼントキャンペーンも実施される。

■文部科学省／本の世界にダイブしよう！没入体験で「科学」や「イノベーション」をもっと身近に

文部科学省では、日本の科学技術・イノベーション政策の現状や今後の方向性などについて、国民に幅広く知ってもらうための広報活動に取り組んでいる。今回、科学技術やイノベーションの魅力をもっと多くの人に届けるため、文部科学省の4度目となる出展が決定した。

今回のブースでは、本の中に飛び込んだような感覚で、これからの科学やイノベーションによって生まれる、少し先の未来に触れることができる。未来社会を支えるさまざまな科学技術やイノベーションに触れる体験を通じて、“推す未来”を見つけてみたい。

■サミー／サミー初の常設VRCワールド「サミーワールド」に繋がるポータルを設置！

5度目の出展となるサミーは、パラリアルブロードウェイの一角にそびえ立つ、パチンコ新台「e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編」をモチーフにしたステージから、7月1日にオープンするサミー初のVRChat常設ワールド『サミーワールド』へ直接アクセスできる“誘導ポータル”を設置する。

サミーワールドは期間限定で「e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編」とのコラボレーションを実施！バーチャルマーケットを存分に楽しんだ後は、ポータルからサミーワールドへも足を運んでみたい。

(C) 和久井健／講談社 © 和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 (C) Sammy

■コアミックス／ンシロウになりきって、北斗百裂拳を繰り出そう！

「お前はもう死んでいる」──あの名シーンを、自分のアバターで体験できる！『北斗の拳』の人気アイテムが、Vketに再び登場する。「北斗百裂拳」を繰り出せるモーションギミック、自身のアバターでケンシロウになりきれるスーツセットやマント、ジャギのヘルメットなど、『北斗の拳』の世界をVRChatで楽しめるアイテムが販売される。

北斗神拳伝承者になるもよし、あえてジャギとして暴れ回るもよし。仲間との名シーン再現や撮影、ロールプレイなど、バーチャルならではの“世紀末体験”を楽しんでみたい。

■diVRse／「フレンドぷらっしゅ」新作「Bird/鳥」登場！人気グッズが勢ぞろい！

diVRseがパラリアル秋葉原への継続出展を決定！VketReal 2025 Winterで好評を博したVRキャラクターグッズ「フレンドぷらっしゅ」シリーズが今回も登場する。引き続きグッズをリュックに入れてパラリアル秋葉原を回ることができる。そして新商品としてVRChatでも大人気のアバター「Bird/鳥」が初登場。ぜひブースへ立ち寄ってみたい。

■NuNuAI／VRChatユーザー向けパソコンブランド「NuNuPC」を展示！

VRChatユーザー向けに最適化したパソコンの開発・製造・販売を手掛けるNuNuAIが初出展！パラリアルブロードウェイに出展するNuNuAIブースでは、同社のパソコンブランド「NuNuPC」の3Dモデルを展示。さらに、同社代表・NUNUPIさんのアバターも登場し、来場者をお迎えする。

また、7月25日・26日開催のVketRealへもブース出展。10万円台から100万円台まで多彩な構成のパソコンが展示されるほか、世界に1点のアバターデザイン入りPCを複数展示される。会場で自分の「推し」を探してみたい。来場者参加型のクイズラリーも楽しむことができる。

■フェイスウィン／食べるギミック付きうまい棒3Dモデルを販売！“うまい棒Vketちゃん”も再登場

やおきん正規代理店のフェイスウィンが、Vketに久々の登場！今回の出展では、実際に持つ→開ける→食べるの一連の食べる工程を忠実に再現した、『食べるギミック付きうまい棒3Dモデル』を販売する。販売フレーバーは、おなじみの「コンポタ」「めんたい」「なっとう」「たこ焼き」「やさいサラダ」の全5種類をラインナップ。Vket期間中は単品 300円 / 5種セット 1,300円でお得に購入することができる。

うまい棒のコスプレをした“うまい棒Vketちゃん”にも会いにいこう。

■PIMAX TECHNOLOGY (Hangzhou)／アンケート回答で限定のPimax割引コードをGETしよう！

VRデバイス専門ベンダーのPimaxがVket初出展！巨大な「Dream Air」を中心に、PimaxのVRヘッドセットの3Dモデルを4点展示し、手に取ったり試着したりすることができる。さらにブース内のアンケートに回答すると、Pimax日本公式ストアで使えるVket限定割引クーポンがプレゼントされる。

【出展・協力企業、団体、店舗一覧】

富士急行 / サントリー / 青山商事 / アース製薬 / マウスコンピューター / 日本エイ・エム・ディ / ユニバーサルエンターテインメント / 焼津市 / 城北信用金庫 / 能美防災 / 文部科学省 / AlphaTheta / サミー / 大丸松坂屋百貨店 / 17LIVE / diVRse / コアミックス / NuNuAI / フェイスウィン / PIMAX TECHNOLOGY (Hangzhou) / フレイム / ワオ・コーポレーション / RKB毎日放送 / Walker Industries / 群馬電機 / 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン / ハブ / 整体×骨盤 カラダファクトリー / カラオケの鉄人 / 明和電機 / スタジアムバー・秋葉リーグ / HERO'S ステーキハウス / 冒険香る牛すじカレー Roman Kitchen / 秋葉原ダイニング ラフィーネ / やきとん元気電気街口店 / やきとん元気清美通り店 / 焼肉酒場 秋葉牧場 / 秋葉原 下町 もんじゃ おしかつ / フライングスコッツマン / カフェオリエル / メイド喫茶橙幻郷 / コンセプトカフェ Alice×Aliceグループ / シーシャBAR まどい / けむりちゅーどく / IV Akihabara / 個室麻雀サロン Leaves / 秋葉原VRChat映画祭 / ロボスタディオン / VEXZ

＜特別協力＞

VRChat

※7月1日時点で決定しているものを掲載