サミーネットワークスが運営するサミー公式グッズショップ「サミー商店オンライン」は、7周年を記念して2026年7月20日(月・祝)に、大ボリュームの「サミー商店7周年記念 777分生配信」を実施する。

本配信では、サミー商店の裏側に迫る企画や記念グッズ紹介、さらに視聴者参加型キャンペーンなど、ファン必見のコンテンツをたっぷりとお届けする。

■「サミー商店7周年記念 777分生配信」概要

サミー商店の「7周年」と、お馴染みのラッキーナンバー「777」にちなみ、計777分(約13時間)にわたる超ロング生配信をサミー商店オンライン内にてLIVEでお届けする。

配信日時：7月20日(月・祝) 9:00〜(予定)

出演者：上乗恋 / 懐芽ハル(ツインエンジェル総合プロデューサー) / サミー商店 店長 ほか

■豪華賞品が当たる！「フォロー＆リポストキャンペーン」も同時開催

生配信をみんなで盛り上げる、X(旧Twitter)連動のプレゼントキャンペーンを実施。リポスト(RP)数が増えれば増えるほど、当選人数がアップする豪華仕様となっている。

賞品：レインボーエイリやんぬいぐるみ(非売品)

●当選確率アップの仕組み：

・100 RP達成：抽選で1名にプレゼント

・200 RP達成：抽選で2名にプレゼント

・1,000 RP達成：抽選で10名にプレゼント

※以降、100リポストごとに抽選で1名へプレゼント！

●応募方法：

①サミー商店公式Xアカウント(＠sammyshoponline)をフォロー

②対象のキャンペーンポストをリポストして応募完了



ハッシュタグ「＃商店オンライブ」をつけてリプライすると、当選確率アップ！

■サミー商店7周年施策紹介

さらに2026年7月7日より、7周年を記念した大特価セールおよびキャンペーンが実施予定となっている。