サミーネットワークスが運営するサミー公式グッズショップ「サミー商店オンライン」は、7周年を記念して2026年7月20日(月・祝)に、大ボリュームの「サミー商店7周年記念 777分生配信」を実施する。
本配信では、サミー商店の裏側に迫る企画や記念グッズ紹介、さらに視聴者参加型キャンペーンなど、ファン必見のコンテンツをたっぷりとお届けする。
■「サミー商店7周年記念 777分生配信」概要
サミー商店の「7周年」と、お馴染みのラッキーナンバー「777」にちなみ、計777分(約13時間)にわたる超ロング生配信をサミー商店オンライン内にてLIVEでお届けする。
配信日時：7月20日(月・祝) 9:00〜(予定)
出演者：上乗恋 / 懐芽ハル(ツインエンジェル総合プロデューサー) / サミー商店 店長 ほか
■豪華賞品が当たる！「フォロー＆リポストキャンペーン」も同時開催
生配信をみんなで盛り上げる、X(旧Twitter)連動のプレゼントキャンペーンを実施。リポスト(RP)数が増えれば増えるほど、当選人数がアップする豪華仕様となっている。
賞品：レインボーエイリやんぬいぐるみ(非売品)
●当選確率アップの仕組み：
・100 RP達成：抽選で1名にプレゼント
・200 RP達成：抽選で2名にプレゼント
・1,000 RP達成：抽選で10名にプレゼント
※以降、100リポストごとに抽選で1名へプレゼント！
●応募方法：
①サミー商店公式Xアカウント(＠sammyshoponline)をフォロー
②対象のキャンペーンポストをリポストして応募完了
ハッシュタグ「＃商店オンライブ」をつけてリプライすると、当選確率アップ！
■サミー商店7周年施策紹介
さらに2026年7月7日より、7周年を記念した大特価セールおよびキャンペーンが実施予定となっている。