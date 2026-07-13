ぱちんこ業界の広告宣伝に関わる事業者で構成されるぱちんこ広告協議会(PAA)は、「第5回PAA広告大賞」の公募を、2026年7月7日から開始した。

ぱちんこ業界の未来に向けて、業界の活性化とパチンコ・パチスロファンの拡大を目指し、これからの新たな広告を考える機会となることを願い2022年に設立された「PAA広告大賞」も今回で5周年を迎えた。

今年は特別企画として、ホールに新たな集客を生む企画の「ビジコン部門」を実施。また、「私の楽しみ」と広がりのあるテーマでグラフィック部門・ムービー部門の作品が募集される。

表彰は「PAA広告大賞グランプリ」のほか、ビジコン部門、グラフィック部門、ムービー部門の各部門賞。さらに、コピーやイラストなど優れた特長のある作品への「特別賞」、協賛企業が独自に選出する「協賛企業賞」が設けられている。「PAA広告大賞」の詳細は特設サイトにて。

「PAA広告大賞」公募概要

【テーマ】

・ビジコン部門：「ホールに新たな集客を生む企画」

広告、販促、デジタル、地域連携、店舗体験など、幅広い視点からの提案を歓迎。ファイナリストはPAA総会(12月開催予定)での公開ピッチが予定されている。

・グラフィック部門・ムービー部門：「私の楽しみ」

私たちには、「楽しみ」が大切。私たちの日常の中で、「楽しみ」が人生を豊かにし、私たちに活力をもたらすものであることを提案するポスターとTVCMのアイデアを募集。パチンコ・パチスロの枠にとらわれず、人々が「私の楽しみ」について考えるきっかけになるような面白いアイデアを募集。

【応募期間】2026年7月7日(火)～9月30日(水)

【発表および授賞式】12月(予定)※発表はウェブサイトで公開予定

【贈賞】

・PAA広告大賞グランプリ …… 50万円、記念の盾(グラフィック部門、ムービー部門から1作品)

・グラフィック部門、ムービー部門 …… 各部門1作品に5万円

・ビジコン部門 …… 1作品 賞金30万円、記念の盾

・特別賞 …… 10万円

・協賛企業賞 …… 10万円(協賛各社ごとに1作品)

【募集内容】

テーマに沿ったビジコン部門、グラフィック部門、ムービー部門の未発表企画・作品

・ビジコン部門 …… 企画書

・グラフィック部門 …… ポスター(A1サイズ)

・ムービー部門 …… 30秒の動画

【応募方法】特設サイトの応募フォームから応募

【広告大賞設立の目的】

・ぱちんこ業界のイメージ向上のきっかけとなる、新たな消費者との広告コミュニケーションを創出(リ・ブランディング)

・消費者視点でのぱちんこ業界の広告を考える機会の創出(ターゲット・インサイト)

・社会一般、メディア等に対してパチンコ業界広告の認知とイメージの変換(市場機会の拡大)

・パチンコ業界内の広告品質の向上と広告論理の理解促進(クオリティアップ)