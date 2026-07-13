ブシロードのグループ会社であり、女子プロレス『スターダム』を運営するスターダムは、2026年7月12日(日)に開催された公開記者会見において、『Sammy presents STARDOM 5★STAR GP』の冠スポンサーを務めるサミーとの特別企画を発表した。

■来場者特典配布

『Sammy presents 5★STAR GP 2026』期間限定で、来場者全員にサミーコラボステッカーが配布される。デザインは全10種類、ランダムでの配布となる。

【ステッカー配布方法】

チケット1枚につきステッカー1枚を会場内で配布。

※全てランダムで配布。

※開封後の交換は不可。

※フリマサイトなどでの転売行為は禁止。

■オリジナルパチスロ展示

さらに、東京会場限定でオリジナルパチスロ展示を実施。会場でしか出会えないスペシャルな一台に注目したい。

【展示会場】

・7月18日(土) EBARA WAVE アリーナおおた(大田区総合体育館)大会

・7月28日(火) 後楽園ホール大会

・8月3日(月) 後楽園ホール大会

・8月23日(日) 両国国技館大会

※展示のみで、実際に遊技することはできない。

また、会場内にはサミーコラボののぼりも登場するので、こちらも注目したい。

※会場の状況により、のぼりが設置されない場合がある。

(C)World Wonder Ring STARDOM

(C)Sammy