4人組歌謡コーラスグループのモナキが6日、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティを担当。番組放送後、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」でアフタートークが配信された。

サカイJr.「おヨネのエピソードはなかなか濃かった」

アフタートーク冒頭、サカイJr.が「おヨネのエピソードはなかなか濃かったね」と切り出すと、ケンケンは「あの場で、ヨネだけ颯爽と『行きますよ!』って連れ去られていったんですよ」と回顧。

おヨネが「鉄棒するっていう情報だけ(を伝えられて)」と補足すると、ケンケンは「俺らも何となく鉄棒って聞いてたけど、そこから先は、ヨネも『鉄棒しか聞いてない……!』『何の仕事かも分からない』って(言ってた)」と振り返る。

また、じんが「でも、すごいよね。本当にやらなくても良かったじゃん? 作り話でも。ちゃんとそこのリアリティを追求しているか、なんなのか(笑)。そこまでしてくださるのか! って感じるものがある」としみじみと語ると、ケンケンも「そこまであったから、ヨネもしゃべれたんだろうね」も納得した。

番組本編で、おヨネは「(今回の番組放送にあたって)スタッフさんから何か挑戦したいことを聞かれて。私、小学生の頃から鉄棒が苦手で、逆上がりができるようになりたいというふうに書いたんです。スタッフさんが逆上がりができるようになるためのカリキュラムをまとめてくださって、ある人を連れてきたんですよ」という導入のエピソードトークを披露していた。

『モナキのオールナイトニッポン0』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。