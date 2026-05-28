モナキ・ケンケン、グループ加入前に離婚していた過去を告白「元パートナーの方も…」　会見冒頭で純烈・酒井一圭からメッセージ「モナキもNGなしです」

モナキのケンケンが26日、テレビ朝日で行われた、特別番組『モナキ 純度100％』(6月20日24:00～放送)の制作発表記者会見に登壇。SNS上で拡散されている自身のプライベートについて回答した。

NGなしのモナキ、初冠番組の会見でプライベートな質問にも真摯に回答

『モナキ 純度100％』は、今年4月にメジャーデビューしたモナキ初の冠番組。50項目に及ぶアンケートを実施し、「モナキの基本プロフィール」「プライベート」「人間性&過去」「さらに深掘り」「モナキの未来」の5テーマにわけて、モナキの素顔を探る。

会見の前日に、SNS上でプライベートに関する情報が拡散されていたケンケン。それについて記者から質問が寄せられると、「せっかくなので訂正したい部分がありまして……」と切り出し、「既婚妻子持ちと書かれていたんですけど、元既婚なんです!」と告白した。

続けて、「僕も隠しているつもりはなかったのですが、モナキの活動が始まる前にお別れをしまして……元パートナーの方も一般の方でしたので、改めて言うようなことでもなかったので言っていなかったというだけで。僕自身は隠すつもりもなかったです」と説明した。

会見冒頭に読み上げられたプロデューサー・酒井一圭(純烈)からのメッセージ内でも、「この番組のオンエアが6月20日と知り、驚きました。私の51歳の誕生日なんです。嬉しいです。勝手にご縁を感じております。純烈にNGがないようにモナキもNGなしです。どうかスタッフの皆さん、モナキが一日でも長く続きますように公私ともに鍛えてやってください。モナキ、日々勉強やで!」と言われていたモナキ。その思いを受けとめるように、プライベートに関する質問にも真摯に回答したケンケンだった。