「昨年も行ったけど、今年も行きたい」俳優の田中みな実が、大のお気に入りだというラーメン店を明かした――。

田中みな実

「今年も行きたい」「誰かを連れて行きたい」

以前から、「ラーメンを食べるのは年に2回」と語っている田中。11日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)で、「自分のルールというか、逃げ道がありまして……」と前置きしながら、「ラーメン屋さんで食べるラーメンしかカウントしてない」とぶっちゃけ。例えば、中華料理屋の担々麵や鶏白湯ラーメンなどは、“カウント外”だといい、「それ以外で2回。だから結構、麺は食べてる」と打ち明けた。

実は、ラーメンが大好きな田中は、「今一番行きたいのは、飯田商店。湯河原まで行って、飯田さんが作ったラーメンを食べたい」と吐露。続けて、バラエティ番組のロケで食べた東中野の人気店・かしわぎを挙げ、「本当においしかったの!」と大絶賛で、「替え玉2回した」と告白。食べたのは醤油ラーメンだったが、「見た目よりも濃くなくて、旨味のほうが勝ってて、香ばしさがあって、魚介の風味も感じる」と称し、「本当においしくて。昨年も行ったけど、今年も行きたい。誰かを連れて行きたい」と熱弁が止まらなかった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。