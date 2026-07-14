「昨年も行ったけど、今年も行きたい」俳優の田中みな実が、大のお気に入りだというラーメン店を明かした――。
「今年も行きたい」「誰かを連れて行きたい」
以前から、「ラーメンを食べるのは年に2回」と語っている田中。11日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)で、「自分のルールというか、逃げ道がありまして……」と前置きしながら、「ラーメン屋さんで食べるラーメンしかカウントしてない」とぶっちゃけ。例えば、中華料理屋の担々麵や鶏白湯ラーメンなどは、“カウント外”だといい、「それ以外で2回。だから結構、麺は食べてる」と打ち明けた。
実は、ラーメンが大好きな田中は、「今一番行きたいのは、飯田商店。湯河原まで行って、飯田さんが作ったラーメンを食べたい」と吐露。続けて、バラエティ番組のロケで食べた東中野の人気店・かしわぎを挙げ、「本当においしかったの!」と大絶賛で、「替え玉2回した」と告白。食べたのは醤油ラーメンだったが、「見た目よりも濃くなくて、旨味のほうが勝ってて、香ばしさがあって、魚介の風味も感じる」と称し、「本当においしくて。昨年も行ったけど、今年も行きたい。誰かを連れて行きたい」と熱弁が止まらなかった。
なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。
【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。