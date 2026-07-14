「あのときの自分に言ってあげたい」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、「ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭」の豪華ゲストに歓喜した――。

岡村隆史

「ここへ来て、ようやく出ていただけるということに」

10月24日に神奈川・横浜アリーナで開催される「ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭」。今年のゲストは、藤井フミヤ、清水ミチコ、DA PUMP、原口あきまさ、ロバート・秋山竜次が決定している。9日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、初登場となる藤井の名前を発表すると、岡村は、「嘘みたいやけどね」と感激。実は、初期の番組ロゴを考えたのが藤井だったと明かし、「ここへ来て、ようやく出ていただけるということになりまして」と感慨深げに語った。

藤井の出演に、「俺が中学のときにテレビで観てた人と、同じステージに……」と感動しきりの岡村は、「あのときの自分に言ってやりたいよね。同じような髪型にしようと思って、クセ毛で一生懸命頑張ってた俺。“いつか横浜アリーナのステージに立つんだよ、あなたは”って言ってあげたい」と吐露。夏休みに、藤井と同じ髪型にしようと髪を伸ばしていたそうで、「新学期に絶対みんなに見せんねん! と思って」と話しつつ、「夏休み1カ月伸ばしたら、寝てる間に父親に切られるという。“最悪……無くなってる!”って」と明かして笑わせていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。