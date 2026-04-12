バスの運転手に「かなりムカついた」　マイクを切った直後に暴言も…乗車していたマヂラブ村上の怒り収まらず「なんで怒られなきゃいけないの?」

「なんで怒られなきゃいけないの?」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が、バス乗車中の出来事に憤った――。

「マイク切ってるときにブツブツ文句」

村上は、9日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)で、バス乗車時のエピソードを回顧。車内は大混雑で、仕方なく運転席の近くに立っていたが、降り口が真ん中のドアだと気づき、「前から降りれますか?」と運転士に尋ねたという。しかし、「臨機応変に対応しますから! 前から乗ってくる人が少なければ、開けます。待っててください!」とマイクを通して怒鳴られてしまったといい、「なんだコイツ! そのマイク下ろせや! なんで全員の前で、僕ちょっと怒られなきゃいけないの?」とぼやいた。

「しつこいな! みたいなトーンで。1回しか聞いてないのに……。何だよ! 聞いてくんなよ! みたいな」と苦々しく振り返った村上は、運転士の態度に、「これはムカついたな～。かなりムカついた」と怒りがフツフツ。「マイク切ってるとき、なんかブツブツ文句言ってるし。“んだよ! 早く行けよ! ”みたいな。その時点で、ちょっと変かなと思ってたんだけど……。でも、みんなに伝えるときは、すごいやさしいの。“この先、揺れますのでご注意ください”とか言ってんのに。マイク切った途端、“チッ! 早く行けよ!”とか」と明かし、「怖かった～。ムカついた～」と苦笑いで結んでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。