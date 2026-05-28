モナキ・おヨネ、変装するも“特徴的な部分”を隠さず身バレ「女の子から…」

「メガネをかけたりとか、マスクをして…」モナキ・おヨネが26日、テレビ朝日で行われた、特別番組『モナキ 純度100％』(6月20日24:00～)の制作発表記者会見に出席し、デビュー後に増えた“身バレ”事情を告白。変装して外出するようになった一方で、特徴的な髪型は隠していないことも明かした。

モナキ、デビュー前後で変わったことを告白

『モナキ 純度100％』は、今年4月にメジャーデビューしたモナキ初の冠番組。50項目に及ぶアンケートを実施し、「モナキの基本プロフィール」「プライベート」「人間性&過去」「さらに深掘り」「モナキの未来」の5テーマにわけて、モナキの素顔を探る。

「デビュー前後で変わったこと」について質問が寄せられると、おヨネは、「ありがたいことに、お声をかけていただける機会が結構増えたので、近所のスーパーに気軽に行くことが少なくなりました」と回答。「メガネをかけたりとか、マスクをして出かけた方がいいのかなと思って」とバレないために変装もしていることも明かした。

しかし、特徴的な髪型については隠していないそうで、ケンケンが、「昨日も2人で歩いて帰っていたら、通りすがる人たちが『モナキのおヨネだ!』となっていて、最終的に1人の女の子から『がんばってください』と言われていた」と最新の身バレエピソードを披露。さらに、ケンケンから、「プライベートではこの姿を取り払ったほうがいい」とアドバイスをされると、おヨネは「わかりました。ありがとうございます……」と、どこか残念そうに答えていた。