「むちゃくちゃ負けた」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が、デイトレードでの“大失敗”を打ち明けた――。

「最後はホントに“なんでだよ～!”って言って泣いてた」

村上は、9日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)に出演。「あのね、もう株が面白すぎて」と切り出すと、野田クリスタルは、「最近ずっと、“株、株、株”言ってますよね」と苦笑い。マヂカルラブリーはここ数年、ネット証券とのコラボ企画で株を学んでおり、村上は、「むちゃくちゃ勝ってるわけじゃないけど、ある程度増えてる」と順調っぷりをアピールした。

続けて、「多少はいけるだろと思って、こないだデイトレードやりました」と告白すると、野田は、「デイトレードって専業の人がやるんじゃないの? 張り付いてるイメージよ」と心配。双子が生まれたばかりの村上は、「9時から子供にミルクあげなきゃいけないんで。長いときは30分とか飲んでるんです。その時間、ヒマだから片手間にやって」と明かしつつ、「むちゃくちゃ負けた。全部裏にいく。すごいっすよ。マジで全裏」とボロ負けだったと語った。

その後、寝室にこもり、本気モードで再チャレンジ。しかし、「40回ぐらい売って買って、売って買って……。全負け。号泣。もう最後はホントに“なんでだよ～!”って言って泣いてた」と吐露。はじめてのデイトレードで完敗を喫し、「見られてると思った、神様に。なんか自分が買ったところから下がるし、売ったところから上がるし……」とぼやくと、野田は、「一番カモりやすいんだよ。中途半端な知識で」「向こうから見たら、片手間でやってるやつに負けたかない」と呆れていた。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。