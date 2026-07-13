「俺も、友達と住むの1回やってみたい」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、シェアハウスへの“憧れ”を語った――。
「俺も、友達と住むの1回やってみたい」
佐久間氏は、8日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。カゲヤマの益田康平、ドンデコルテの渡辺銀次が共同生活を送る“益々荘”に、相席スタートの山添寛が“再入居”したニュースに触れ、「楽しそうって理由で、戻って来たのよ。売れてから戻ってくるっていう」と驚き。“益々荘”では、YouTubeチャンネル『それいけ益々荘』を開設しており、「楽しそうだったよ。いいなぁと思って。俺も、友達と住むの1回やってみたい」と憧れを語った。
気心知れた友人とのシェアハウスがうらやましい様子の佐久間氏。理想のメンバーを問われると、「これ難しいんだよ。一番気が合う3人っていうと……。これ難しいな」としばらく逡巡。はじめに、公私ともに親交のある放送作家のオークラ氏を挙げたが、「もう1人ね。誰だろうな?」「うーん、俺とオークラさんだろ?」と悩みながら、「ちょっと嫌がるかな? 演者だからな……。錦鯉の渡辺さん(笑)」と錦鯉の渡辺隆をズバリ指名。その理由を、「渡辺さん、気楽でいいんだよな～」と笑いながら明かしていた。
『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。
【編集部MEMO】
佐久間宣行氏がパーソナリティを務める『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、2019年4月にスタート。前月に行われた発表会見では、「この年になって、夢がかなうことがあるんだなと。中学時代から聴いていた『オールナイトニッポン』にまさか43歳でオファーがあるなんて」と驚き、就職活動でニッポン放送に落ちたことに触れながら、「『オールナイトニッポン』のディレクターをやりたかったんです。でも、まさか演者として出るとは」と話していた。