「俺も、友達と住むの1回やってみたい」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、シェアハウスへの“憧れ”を語った――。

佐久間宣行氏

「俺も、友達と住むの1回やってみたい」

佐久間氏は、8日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。カゲヤマの益田康平、ドンデコルテの渡辺銀次が共同生活を送る“益々荘”に、相席スタートの山添寛が“再入居”したニュースに触れ、「楽しそうって理由で、戻って来たのよ。売れてから戻ってくるっていう」と驚き。“益々荘”では、YouTubeチャンネル『それいけ益々荘』を開設しており、「楽しそうだったよ。いいなぁと思って。俺も、友達と住むの1回やってみたい」と憧れを語った。

気心知れた友人とのシェアハウスがうらやましい様子の佐久間氏。理想のメンバーを問われると、「これ難しいんだよ。一番気が合う3人っていうと……。これ難しいな」としばらく逡巡。はじめに、公私ともに親交のある放送作家のオークラ氏を挙げたが、「もう1人ね。誰だろうな?」「うーん、俺とオークラさんだろ?」と悩みながら、「ちょっと嫌がるかな? 演者だからな……。錦鯉の渡辺さん(笑)」と錦鯉の渡辺隆をズバリ指名。その理由を、「渡辺さん、気楽でいいんだよな～」と笑いながら明かしていた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。