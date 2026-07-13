7月25日発売の一番くじ「たまごっち～ぐるぐる発見!Tamagotchi Paradise!～」。これまで、C賞の「たまシッターUFOライト」やラストワン賞の「かんらんしゃテープカッター」など一部賞品のみ公開されていましたが、このほど全ラインナップが公開され、SNSで話題となっています。

今回の一番くじは、1周年を迎えた「Tamagotchi Paradise」から、お馴染みのおせわシーンやアイテムなどを集めた全9等級+ラストワン賞が登場。SNSでその全貌が公開されると、「やっべぇーー!!!全部可愛いな!!」「えー!しろいるかいるー!!!!ほしい」「たまぱらの時計がかわいしゅぎるーーー」「いつもと違う感じで嬉しい」「I賞まで全部欲しいって思わせる1番くじ最高すぎなんだけど!!!」と話題に。

1回750円で、7月25日より順次、ローソン、たまごっち ふぁくとり～!、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで発売されるのだとか。どれが出ても嬉しいし、全部欲しくなっちゃいますね。気になるラインナップはこちらです!

【A賞】Tamagotchi Paradise型アラームクロック - Orange Tropics

Tamagotchi Paradiseがそのままビッグサイズになった、アラームクロック。時間になると、中からかわいいたまごっち達が飛び出す仕掛けが。サイズは約19cm。

一番くじ「たまごっち～ぐるぐる発見!Tamagotchi Paradise!～」Tamagotchi Paradise型アラームクロック - Orange Tropics

【B賞】でかべびまるっちブランケットinクッション

食べることがだいすきなでかべびまるっちが大きめサイズのクッション(約30㎝)に。中には、ごはんやおやつのデザインが可愛いブランケット(幅約100㎝)が入っている。

【C賞】たまシッターUFOライト

たまシッター登場シーンを再現したライト(約17㎝)。中には、まめっちとたまシッターが楽しそうに過ごしている様子が。

【D賞】Displayful～なんごくみゃおっちのしょくじ～

【E賞】Displayful～シロいるかっちのエッグハント～

ぬいぐるみとフェルトチャームがセットになったアイテム。サイズはいずれも約9cm。

【F賞】しゃかしゃかたまさいぼープレート

【G賞】クリアポーチ

F賞は、ぐるぐるズームをしてたまさいぼーを覗き込んでいるようなキーホルダー（約5cm、全3種）、G賞は、さまざまなおせわやイベントシーンをイメージしたクリアポーチ（約10cm、全4種）。

一番くじ「たまごっち～ぐるぐる発見!Tamagotchi Paradise!～」しゃかしゃかたまさいぼープレート/ クリアポーチ

【H賞】ステーショナリーセット

【I賞】ブリード&デコシール

Ｈ賞は、インデックスクリアファイル(A4)、ミニクリアファイル(B8)、マスキングテープ(幅約1.5cm×長さ約3m)、ふせんセット(約10cm)のステーショナリーセット（全6種）、Ｉ賞は、たまごっちと目のパーツを組み合わせて、育てているたまごっちが再現できちゃうかもしれないアイテム（３枚セット、全７種）。

【ラストワン賞】かんらんしゃテープカッター

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、ゆうぐの「かんらんしゃ」で遊んでいる様子をイメージしたテープカッターが登場。テープを引くとかんらんしゃがくるくると回る仕掛けが。サイズは約17㎝。

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、A賞の「Tamagotchi Paradise型アラームクロック - Orange Tropics」が用意されています。キャンペーン期間は10月末日まで、当選数は50個。

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