バンダイ ガシャポンより、「クレヨンしんちゃん まちぼうけ8」が発売されました。今回のテーマは、映画『クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡』。しんちゃんたちが、ぎゅっと体を小さくして座り込み、誰かを待っているようなポーズで立体化されています。

ラインアップは、黄色い衣装のしんちゃんとひまわりに加え、物語で強烈な存在感を放つ珠由良ブラザーズのラベンダー、ローズ、レモンの全5種です。

なかでも目を引くのは、やっぱり珠由良ブラザーズ! それぞれの衣装や髪形、独特の表情までしっかり再現されていて、映画を知っている人なら「このメンバーが来たの!?」とうれしくなりそうです。しんちゃんとひまわりのちょこんとした座り姿も、たまらないかわいさですね。

SNSでは、「こんなんコンプせんと…」「このオカマたち名前あったんか」「良すぎる」「つ、ついに、、」と多くの反響が。

価格は1回300円。ガシャポンオンラインで現在予約受付中です(8月16日23時59分まで)。