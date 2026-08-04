バンダイ ガシャポンより、「クレヨンしんちゃん まちぼうけ8」が発売されました。今回のテーマは、映画『クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡』。しんちゃんたちが、ぎゅっと体を小さくして座り込み、誰かを待っているようなポーズで立体化されています。
ラインアップは、黄色い衣装のしんちゃんとひまわりに加え、物語で強烈な存在感を放つ珠由良ブラザーズのラベンダー、ローズ、レモンの全5種です。
なかでも目を引くのは、やっぱり珠由良ブラザーズ! それぞれの衣装や髪形、独特の表情までしっかり再現されていて、映画を知っている人なら「このメンバーが来たの!?」とうれしくなりそうです。しんちゃんとひまわりのちょこんとした座り姿も、たまらないかわいさですね。
SNSでは、「こんなんコンプせんと…」「このオカマたち名前あったんか」「良すぎる」「つ、ついに、、」と多くの反響が。
価格は1回300円。ガシャポンオンラインで現在予約受付中です(8月16日23時59分まで)。
／— 【公式】バンダイ ガシャポン (@Gashapon_Bandai) August 3, 2026
クレヨンしんちゃん まちぼうけ８
『映画クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡』
(税込300円)
＼#ガシャポンオンラインで
8月4日 11：00から予約開始予定！
商品の詳細はこちら👇https://t.co/CMIgUhiGzH
※お届けに先行して全国のガシャポン自販機で販売される可能性があります。… pic.twitter.com/I7DDEPJ5n9