7月30日発売の一番くじ「鬼滅の刃 ～上弦の弐～」。ついに、全ラインナップが公開され、SNSで話題となっています。

今回の一番くじは、「上弦の弐」を取り巻くキャラクターたちに注目したハズレなしのくじで、「胡蝶しのぶ」「栗花落カナヲ」「童磨」のフィギュアが「MASTERLISE」で登場。また、印象的なシーンを収めたメタリックビジュアルシートやフォト風カードセットなど、全8等級+ラストワン賞のラインナップとなっています。

1回850円で、7月30日より一番くじONLINE、一番くじ公式ショップに登場。SNSでは早くも、「てちてちの緊張感の無さがいい」「フィギュアはもちろんだけど、F賞全部欲しいよぉー!!」「しのぶ、カナヲ狙いで引きたい」「わー参戦しちゃおうかなあ」と話題に。「てちてち」だけゆるっとしていますが、そこがまた魅力的。フィギュアはもちろんのこと、下位賞までみんなカッコ良くて、どれが出ても嬉しいですね。

ラインナップはこちら!

【A賞】胡蝶しのぶ MASTERLISE

【B賞】栗花落カナヲ MASTERLISE

【C賞】童磨 MASTERLISE

【D賞】炭治郎と義勇のてちてちフィギュア

炭治郎と義勇のてちてち姿のフィギュア。サイズは約7cm(2体セット)。

【E賞】メタリックビジュアルシート

各キャラクター毎に因縁の深い相手との戦い、花火を背にした狛治と恋雪を収めたキービジュアルをメタリックの豪華仕様に。B4サイズで、選べる全5種。

【F賞】アクリルチャーム

【G賞】フォト風カードセット

【H賞】アクリルバッジ

【ラストワン賞】童磨 MASTERLISE ラストワンver.

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、「童磨」のMASTERLISEフィギュアが、二つの扇を構えた特別仕様で登場。全高約27cm。

一番くじ「鬼滅の刃 ～上弦の弐～」童磨 MASTERLISE ラストワンver.

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、なんと、「A賞 胡蝶しのぶ MASTERLISE」「B賞 栗花落カナヲ MASTERLISE」「C賞 童磨 MASTERLISE」の3体がセットで登場。キャンペーン期間は10月末日までとなっており、当選数は30セットです。

(C) 吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable