一番くじに11月21日、「ジョジョの奇妙な冒険」の歴代宿敵7人がハイクオリティフィギュア「MASTERLISE」で登場。カッコ良すぎる圧巻のラインナップにファンの期待も一気に高まり、SNSは賑わいを見せています。
今回の一番くじは、ディオやディエゴといった歴代の宿敵ばかりを集めたコレクション。A～F賞+ラストワン賞の全てが「MASTERLISE」フィギュアになっています。
SNSでは、「めちゃいいですね笑」「えぐいえぐいえぐい これヤバ過ぎやろ」「きゃーーー!!かっこよーーー!! これはマジの本気で全部欲しいです並べたい」「かっこいい…かっこいい本当に!!!」「グレートでスよこいつはぁ〜っ」など、喜びと興奮の声が。1体だけでも存在感抜群のフィギュアですが、全7体が並んだ姿は圧巻。散財覚悟でコンプしたくなっちゃいますね。
1回850円で、11月21日より店舗限定で発売されます。気になるラインナップはこちら!
【A賞】ディオ・ブランドー MASTERLISE PLUS
【B賞】カーズ MASTERLISE
【C賞】DIO MASTERLISE
【D賞】川尻浩作 MASTERLISE
【E賞】ディアボロ MASTERLISE
【F賞】エンリコ・P MASTERLISE
【ラストワン賞】ディエゴ・ブランドー MASTERLISE
(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT
╭───── ⋅𖥔⋅ ─────╮— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) July 2, 2026
一番くじ ジョジョの奇妙な冒険
The Gathering of RIVALS
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シリーズ歴代の宿敵達が
MASTERLISEシリーズで勢ぞろいッ!!
📅2026年11月21日(土)より順次発売予定#jojo_anime #ジョジョの奇妙な冒険 pic.twitter.com/HsAVJNEtQV