一番くじに11月21日、「ジョジョの奇妙な冒険」の歴代宿敵7人がハイクオリティフィギュア「MASTERLISE」で登場。カッコ良すぎる圧巻のラインナップにファンの期待も一気に高まり、SNSは賑わいを見せています。

一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of RIVALS」

今回の一番くじは、ディオやディエゴといった歴代の宿敵ばかりを集めたコレクション。A～F賞+ラストワン賞の全てが「MASTERLISE」フィギュアになっています。

SNSでは、「めちゃいいですね笑」「えぐいえぐいえぐい これヤバ過ぎやろ」「きゃーーー!!かっこよーーー!! これはマジの本気で全部欲しいです並べたい」「かっこいい…かっこいい本当に!!!」「グレートでスよこいつはぁ〜っ」など、喜びと興奮の声が。1体だけでも存在感抜群のフィギュアですが、全7体が並んだ姿は圧巻。散財覚悟でコンプしたくなっちゃいますね。

1回850円で、11月21日より店舗限定で発売されます。気になるラインナップはこちら!

【A賞】ディオ・ブランドー MASTERLISE PLUS

一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of RIVALS」ディオ・ブランドー MASTERLISE PLUS(全高約18cm)

【B賞】カーズ MASTERLISE

一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of RIVALS」カーズ MASTERLISE(全高約25cm)

【C賞】DIO MASTERLISE

一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of RIVALS」DIO MASTERLISE(全高約26cm)

【D賞】川尻浩作 MASTERLISE

一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of RIVALS」川尻浩作 MASTERLISE(全高約24cm)

【E賞】ディアボロ MASTERLISE

一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of RIVALS」ディアボロ MASTERLISE(全高約25cm)

【F賞】エンリコ・P MASTERLISE

一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of RIVALS」エンリコ・P MASTERLISE(全高約22cm)

【ラストワン賞】ディエゴ・ブランドー MASTERLISE

一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of RIVALS」ディエゴ・ブランドー MASTERLISE(全高約15cm)

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT