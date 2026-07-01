モスバーガーを展開するモスフードサービスは、バンダイの「たまごっち」とコラボレーションしたグッズと販売額相当の食事補助券が入った「2026サマーラッキーバッグ」(5,000円)のネット特別予約を、7月1日から7月30日の間、数量限定で受け付ける。予約した商品は、8月3日から全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)にて受け取れる。数量限定で、販売は一人5個まで。

モスバーガーで毎年販売している夏の福袋「サマーラッキーバッグ」、今年は「たまごっち」とコラボを実施する。昨年春に「たまごっち」を起用したモスワイワイセットのおまけが大変好評だったことから実現したものだという。幅広い年齢層から人気を集める「たまごっち」は、今年11月に30周年を迎える。

グッズは昨年夏に発売された「Tamagotchi Paradise(たまごっちパラダイス)」の世界観とモスバーガーの商品があしらわれたオリジナル描き下ろしデザインを使用した、かわいらしく賑やかな特別仕様。「お食事補助券※5,000円相当(500円×10枚綴り)」とともに、オリジナルデザインの専用袋に入れて提供する。お食事補助券の有効期限は2026年10月31日まで。

オリジナルグッズ

「2026サマーラッキーバッグ」でしか手に入らないオリジナルグッズは、夏のレジャーや日常使いに大活躍する雑貨を中心に4点。500mlのペットボトルを立てて収納できる大容量の「たまごっちの保冷トートバッグ」、メッシュ素材で中身が見えやすく、ファス ナーにチャームがついた「まめっちのメッシュポーチ」、折りたたむとお子様のポケットにもぴったりなサイズの「くちぱっちのひょっこりワッペンタオル」。そして食品の保存だけでなく小物入れにも便利な「たまごっちの丸型ケース(2個セット)」は、それぞれ異なるデザインがあしらわれたケース。さらに、販売価格相当のお食事補助券も入ったお得なセットだ。

たまごっちの保冷トートバッグ

まめっちのメッシュポーチ

くちぱっちのひょっこりワッペンタオル

お食事補助券