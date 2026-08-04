11月6日発売予定「一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Blessed collection～」のラストワン賞が公開されました。

ラストワン賞として登場するのは、約18cmの「木之本桜フィギュア -クリアカード編-」。ハートをあしらった華やかな衣装に身を包んださくらが、バラの花びらに囲まれながらポーズを決めています。

さくらちゃんの腕にはちょこんと乗ったケロちゃんが。2人が一緒になったラストワンver.は、かわいさも特別感もたっぷりです。ふんわり広がる衣装、冠のハートモチーフ、手にした杖まで、細部をじっくり眺めたくなる仕上がりですね。

この発表にSNSでは、「まじ天使!!!!」「さようなら私のお財布()」「んぁぁぁぁ可愛すぎる」「めちゃんこ待ち遠しい」「またお金が……ラストワンの笑顔可愛すぎるしケロちゃん…」と多くの反響が寄せられています。

「一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Blessed collection～」は、11月6日にローソンなどにて発売予定です。

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