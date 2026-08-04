11月6日発売予定「一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Blessed collection～」のラストワン賞が公開されました。
ラストワン賞として登場するのは、約18cmの「木之本桜フィギュア -クリアカード編-」。ハートをあしらった華やかな衣装に身を包んださくらが、バラの花びらに囲まれながらポーズを決めています。
さくらちゃんの腕にはちょこんと乗ったケロちゃんが。2人が一緒になったラストワンver.は、かわいさも特別感もたっぷりです。ふんわり広がる衣装、冠のハートモチーフ、手にした杖まで、細部をじっくり眺めたくなる仕上がりですね。
この発表にSNSでは、「まじ天使!!!!」「さようなら私のお財布()」「んぁぁぁぁ可愛すぎる」「めちゃんこ待ち遠しい」「またお金が……ラストワンの笑顔可愛すぎるしケロちゃん…」と多くの反響が寄せられています。
「一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Blessed collection～」は、11月6日にローソンなどにて発売予定です。
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୨୧ — ❤️ — ୨୧ — ❤️ — ୨୧#一番くじ アニメ カードキャプターさくら— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) August 3, 2026
クリアカード編～Blessed collection～
ラストワン賞公開
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ラストワンver.では、さくらちゃんとケロちゃんが一緒にバラの花びらに包まれているよ🌹
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