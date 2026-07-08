バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」(東京・池袋)は、Nintendo Switch™向けソフト『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま!』と、Nintendo Switch™ 2 向けソフト『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま! Nintendo Switch 2 Edition』の大型無料アップデートを記念したコラボイベント「ナンジャタウンで たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま!」を2026年7月20日から8月30日まで開催する。

本イベントでは、ゲーム内に登場する「しゅりけんやさん」をモチーフにしたアトラクションやコラボフードを展開するほか、今回の大型無料アップデートで追加される「ほよーじょ」を再現したフォトスポットや、新しい遊びを実際に体験できる、『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま!』の試遊台も設置。さらに、2025年6月に『「たまごっちのプチプチおみせっち」祝!てんしょくフェア! ～in OSHI BASE Harajuku～』にて販売されたグッズの再販売も実施する。

コラボアトラクション：しゅりけんやさん

ゲーム内で遊べる「しゅりけんやさん」(※1)がナンジャタウンに登場!?ナンジャタウン内のニンジャの街・ニンジャタウンにあるアトラクション「ニンジャ訓練所 手裏剣体験」が「しゅりけんやさん」仕様になって登場。オリジナル特典として、ホログラムダイカットステッカー(全6種)を1プレイにつき1枚プレゼントする。

料金：ナンジャコイン3枚(600円) ／1プレイ(※)

営業時間：11:00～20:30(※4)

※:別途入園料がかかる。また7月27日より、ニンジャ訓練所がパスポート利用対象となる。「しゅりけんやさん」は、パスポートでの利用は1回のみとなり、2回目以降はナンジャコインで利用可能。

オリジナル特典

1プレイにつき、ホログラムダイカットステッカー(全6種)を1枚プレゼントする。ランダムでのお渡しのため、絵柄は選べない。なくなり次第終了。

コラボフード：フォーチューンラテ・いまがわやき(ステッカー付き)

福袋デザート横丁内の「サンタチューボー！」で「フォーチューンラテ」(790円)を、「大判小判亭」で『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』をモチーフにした「いまがわやき(ステッカー付き)」(400円)を販売する。なお、ステッカーはランダムで渡すため、絵柄は選べない。

フォトスポット：ほよーじょ

今回の大型無料アップデートで追加される「ほよーじょ」を再現したフォトスポットが登場。『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』の世界観をそのまま再現した、かわいさあふれるフォトスポットで自分だけの特別な1枚を撮影できる。

『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』の「ゲームたいけんコーナー」

本コラボを記念して、Nintendo Switch™向けソフト『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』の試遊台が登場。個性豊かなおみせやさんを遊べるほか、大型無料アップデートで追加になった「ほよーじょ」も体験可能。

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※Nintendo Switchは任天堂の商標です。