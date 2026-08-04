2026年8月発売のサンリオ関連カプセルトイをまとめてご紹介します。
今月は「サンリオキャラクターズ」の新作が多数登場するほか、人気のめじるしアクセサリーシリーズやフィギュア、ポーチ、リングコレクションなどバラエティ豊かなラインアップが勢ぞろい。さらに、シュガーバニーズやチャーミーキティ、ジュエルペットなど懐かしのキャラクター商品も登場します。
※記事掲載時点の情報です。発売時期や内容は変更となる場合があります。
8月上旬発売
サンリオキャラクターズ シャカシャカテトラチャーム
フィギュアと小物パーツが入ったテトラ型チャームで、振ると中身がシャカシャカ動く楽しいアイテムです。
- 発売時期：8月第2週
- 価格：400円
- メーカー：バンダイ(ガシャポン)
サンリオキャラクターズ くだものめじるしアクセサリー
サンリオキャラクターたちがフルーツ姿になった、かわいいめじるしアクセサリーです。
- 発売時期：8月第2週
- 価格：300円
- メーカー：バンダイ(ガシャポン)
ジュエルペット めじるしアクセサリー2
ジュエルペットたちをデザインした、傘やポーチに付けて使えるめじるしアクセサリー第2弾です。
- 発売時期：8月第2週
- 価格：300円
- メーカー：バンダイ(ガシャポン)
サンリオキャラクターズ ひっかけ＆スタンド2wayアクリル
引っ掛けても立てても飾れる2WAY仕様のアクリルマスコットです。
- 発売時期：8月上旬
- 価格：300円
- メーカー：アイピーフォー