2026年8月発売のサンリオ関連カプセルトイをまとめてご紹介します。

今月は「サンリオキャラクターズ」の新作が多数登場するほか、人気のめじるしアクセサリーシリーズやフィギュア、ポーチ、リングコレクションなどバラエティ豊かなラインアップが勢ぞろい。さらに、シュガーバニーズやチャーミーキティ、ジュエルペットなど懐かしのキャラクター商品も登場します。

※記事掲載時点の情報です。発売時期や内容は変更となる場合があります。

8月上旬発売

サンリオキャラクターズ シャカシャカテトラチャーム

フィギュアと小物パーツが入ったテトラ型チャームで、振ると中身がシャカシャカ動く楽しいアイテムです。

サンリオキャラクターズ シャカシャカテトラチャーム

発売時期：8月第2週

価格：400円

メーカー：バンダイ(ガシャポン)

サンリオキャラクターズ くだものめじるしアクセサリー

サンリオキャラクターたちがフルーツ姿になった、かわいいめじるしアクセサリーです。

サンリオキャラクターズ くだものめじるしアクセサリー

発売時期：8月第2週

価格：300円

メーカー：バンダイ(ガシャポン)

ジュエルペット めじるしアクセサリー2

ジュエルペットたちをデザインした、傘やポーチに付けて使えるめじるしアクセサリー第2弾です。

ジュエルペット めじるしアクセサリー2

発売時期：8月第2週

価格：300円

メーカー：バンダイ(ガシャポン)

サンリオキャラクターズ ひっかけ＆スタンド2wayアクリル

引っ掛けても立てても飾れる2WAY仕様のアクリルマスコットです。

サンリオキャラクターズ ひっかけ＆スタンド2wayアクリル