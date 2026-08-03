一番くじに8月29日、人気の「爬虫類&両生類～Tiny Friends～」の第3弾がいよいよ登場。このほど全ラインナップが公開され、ファンから期待と歓喜の声があがっています。

今回の一番くじは、爬虫類や両生類との日常をテーマにしたフィギュアや雑貨が大集結。トカゲのブックスタンドや蛇のティッシュケースなど、奇抜なデザインの雑貨から、初ラインナップの赤ちゃんフィギュア、アンケートで商品化希望第1位だったエコバッグなど、なんと全10等級+ラストワン賞が登場します!

SNSでは「アカンってそんな可愛いラインナップアカン!」「ボールパイソンティッシュケースはセンス良過ぎだろ」「何が当たっても大当たりだ!! そしてサバモニがいるー!!」「全部集めたら最高のコレクションになりそう」と期待の声が続々と。執筆時点で2万を超えるいいねが寄せられるなど、大きな話題となっています。

1回680円で、8月29日より順次、ローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一部のドラッグストア、一番くじONLINEなどで発売されます。気になるラインナップはこちら!!

【A賞】フトアゴヒゲトカゲ おやすみブックスタンド

フトアゴヒゲトカゲの変な寝相がブックスタンドになって登場。サイズは約18cm。

【B賞】ボールパイソンのティッシュケース

ボールパイソンの丸まった姿がティッシュケースに。とぐろの中心からティッシュを取り出すことができるんです。幅約24cm。

【C賞】ニホンアマガエルと観葉植物アクセサリースタンド

植木鉢の上でリラックスしているようなニホンアマガエルをイメージした、アクセサリースタンド。全高約15cm。

【D賞】ニシアフリカトカゲモドキとシェルター風小物入れ

【E賞】 レプタイルズ赤ちゃんフィギュア

ニシアフリカトカゲモドキとシェルター風の小物入れがセットになって登場。ニシアフリカトカゲモドキとは別パーツのため別々に飾ることも可能。サイズは約13cm。赤ちゃんフィギュアは、誕生した瞬間を切り取った全3種から選ぶことができます。サイズは約6cm。

【F賞】エコバッグ

ポップなデザインからシックなデザインまで幅広くラインナップされたエコバッグ。選べる全4種で、サイズは約30cm。

【G賞】タオルコレクション

【H賞】クリアファイル&ステッカーセット

タオルコレクション(約23㎝)は全8種、クリアファイル(A4)&ステッカー(L判)セットは全10種から選ぶことが可能。

【I賞】ラバーコレクション

【J賞】メモパッド

ラバーコレクションは全9種から、メモパッド(約8cm)は全6種から選ぶことが可能。

【ラストワン賞】ニシアフリカトカゲモドキとシェルター風小物入れ～あくびver.～

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、D賞の「ニシアフリカトカゲモドキとシェルター風小物入れ」のあくびver.が用意されています。

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、A賞の「フトアゴヒゲトカゲ おやすみブックスタンド」が用意されています。キャンペーン期間は11月末日までとなっており、当選数は30個。