バンダイ トイ事業部は、仮面ライダーシリーズ最新作『仮面ライダーマイス』(テレビ朝日系、2026年9月6日スタート)の放送開始に先駆け、「変身ベルト DXマイスドライバー」(7,920円)を、全国の玩具店やオンラインショップなどで8月7日より購入予約を開始、9月5日に発売する。

変身ベルト DXマイスドライバー

また、限定のライドエグズが付属する「初回生産限定 変身ベルト DXマイスドライバー スペシャルなりきりセット」(14,960円)も同日発売するほか、「スクラッチカードダス 仮面ライダーシリーズ プロモーションカードパック」をプレゼントする「仮面ライダーマイス スクラッチで当たる!キャンペーン」を9月5日より12月にかけて計3回にわたり開催する。

変身ベルト DXマイスドライバー

「変身ベルト DXマイスドライバー」は、「仮面ライダーシリーズ」としては初となる、胸と腰の両方に装着する変身ベルトだ。『仮面ライダーマイス』作中では、主人公である仮面ライダーマイスはベルトを胸に巻いて変身、ライバルとなる十二支同盟の仮面ライダー達は腰に巻いたベルトを操作し変身する。本ベルトは、1つのベルトで胸と腰の2スタイルの変身遊びを楽しむことが可能になっている。

変身ベルト DXマイスドライバー

ベルトを胸に装着し、付属の「ライドエグズ1」をセット。左右のレバーを閉じてライドエグズをロック、上下のレバーを閉じることによってライドエグズが割れ、中からネズミの絵柄が出現し「仮面ライダーマイス」への変身遊びを楽しめる。また、変身完了後に再度、上下レバーを開いて閉じることで能力技や必殺技が発動する。

「ライダーエグズ」とは、様々な生物の力が封じ込められた卵の形をしたなりきり玩具。作中では、仮面ライダーマイスをはじめとする様々な仮面ライダー達は「ライドエグズ」と「シードエグズ」を使うことで変身し、様々な能力を解放する。

さらに、ベルトを腰に装着し、別売りの「DXハンマーボーンバックル」をセットした上で同じ「ライドエグズ1」を割ると、一転してネコの絵柄が出現し、「仮面ライダーリド」への変身遊びを楽しむことができる。「DXハンマーボーンバックル」は、「変身ベルト DXマイスドライバー 仮面ライダーマイス＆リドセット」(10,670円)に付属するほか、単品での販売もある。

胸と腰で着用するスタイルを変えることで、一つのライダーエグズで異なる力を解放することができるのが、「変身ベルト DXマイスドライバー」の最大の特徴だ。

ボーンバックル

なお、拡張アイテムとして展開される「ボーンバックル」は4種展開が予定されており、バックルに応じて異なるエンターアクションを楽しむことができる。ボーンバックルごとに発売日は異なる。

初回生産限定 変身ベルト DXマイスドライバー スペシャルなりきりセット

初回生産限定のスペシャルセット「初回生産限定 変身ベルト DXマイスドライバー スペシャルなりきりセット」(14,960円)も9月5日より販売を開始する。9月12日より発売予定の「DXスラッシュボーンバックル＆ライドエグズ4」が先行して同梱されるほか、本セット限定エグズとして「ライドエグズ1オリジン」が付属。「ライドエグズ1オリジン」は、謎の黒い仮面ライダーマイスへの変身遊びを楽しむことができる特別なライドエグズだ。

初回生産限定 変身ベルト DXマイスドライバー スペシャルなりきりセット(14,960円)

仮面ライダーマイス スクラッチで当たる!キャンペーン

9月5日より12月にかけて計3回にわたり、全国の玩具売り場にて「仮面ライダーマイス スクラッチで当たる!キャンペーン」を開催する。対象期間中に玩具売り場に来た方を対象に、無料で「スクラッチカードダス 仮面ライダーシリーズ プロモーションカードパック」をプレゼントする。カードパックには、本キャンペーン限定の「カードダス」1枚と、「スクラッチカード」1枚がセットで封入されている。

仮面ライダーマイス スクラッチで当たる!キャンペーン

「カードダス」は本キャンペーン限定のデザインとなっており、開催時期によって貰えるデザインが変わる。

さらに、同時配布の「スクラッチカード」で金色の“クレストマーク”が3つ以上出ると、本キャンペーン限定の「ライドエグズ1(ゴールドver.)」をプレゼントする。

フィギュアシリーズも同時に展開

なりきり玩具に加えて、フィギュアシリーズも同時に展開する。約15cmのサイズ感に、リアルな造形、全身38か所可動による圧倒的ポージング性能、「対象年齢3才以上」の安全基準を満たす頑丈な設計機構、その3つを凝縮したハイクオリティフィギュア「TAF」シリーズより、「TAF 仮面ライダーマイス&マイスシードエグズ」(4,180円)が登場。進化した可動域で迫力のポージングが楽しめる。

TAF 仮面ライダーマイス&マイスシードエグズ

本商品限定の「マイスシードエグズ」が付属し、別売りの「変身ベルト DXマイスドライバー」にセットすることで固有音声が発動する。

なおTAFシリーズからは「仮面ライダーマイス」の他、「仮面ライダーリド」「仮面ライダーマオウ」「仮面ライダーダット」の商品化が決まっており、今後も様々な仮面ライダーの商品化が予定されている。

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映