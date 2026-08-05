2026年8月に発売される「たまごっち」関連ガシャポン商品をまとめてご紹介します。今月は「まちぼうけ」や「スイングケース」の再入荷に加え、新作のマルチチャームや実用的なミニおりたたみコンテナが登場。たまごっちファン必見のラインアップとなっています。

※記事掲載時点の情報です。- 発売時期や内容は変更となる場合があります。

まちぼうけ たまごっち

たまごっちキャラクターたちが、ちょこんと座って誰かを待っている姿を立体化した人気シリーズ「まちぼうけ」。素朴な表情とフォルムが魅力のアイテムです。今回は再入荷商品として登場します。

発売時期：8月第4週

価格：300円

備考：再入荷商品

たまごっち スイングケース3

たまごっちデザインのスイングケースシリーズ第3弾。バッグやポーチにつけて持ち歩けるアクセサリー感覚のアイテムで、小物収納にも活用できます。こちらも人気商品の再入荷となります。

発売時期：8月第4週

価格：300円

備考：再入荷商品

たまごっち カラフルマルチチャーム2

カラフルなデザインでたまごっちキャラクターをかわいく表現したマルチチャーム第2弾。バッグやポーチ、傘などの目印としても使いやすく、コレクション性も高いアイテムです。

発売時期：8月第4週

価格：300円

たまごっち ミニおりたたみコンテナ2

人気のミニおりたたみコンテナシリーズ第2弾。実際に折りたたみ可能なコンテナ型デザインで、デスク周りの小物整理やフィギュア収納にもぴったりな実用性の高いアイテムです。

発売時期：8月第4週

価格：500円

まとめ

2026年8月のたまごっちガシャポンは、コレクター人気の高い「まちぼうけ」「スイングケース」の再入荷に加え、「カラフルマルチチャーム2」「ミニおりたたみコンテナ2」といった新作アイテムがラインアップ。いずれも8月第4週より順次発売予定となっています。気になるアイテムは早めにチェックしておきましょう。