FIFAワールドカップの熱気が高まる中、今大会で初出場 を果たした国として注目を集めたのが「カーボベルデ」。FIFAのチーム紹介によると、人口は、日本で最も人口が少ない「鳥取県」(約52万人)よりも少ない約50万人というのだから驚きです。

そんな歴史的快挙を遂げた“新星”カーボベルデですが、ここで問題です。カーボベルデはどこにあるでしょうか??

ヒントは、「南半球」「国土4000平方キロメートル(日本の滋賀県程度)」「島国」。「難しすぎる!」という声が聞こえてきそうですが――、正解は、ゼンリン公式さんから教えてもらいましょう!

みんな気になっているカーボベルデはこのあたりですよ⚽

(@ZENRIN_officialより引用)

正解は、アフリカ大陸の西沖合でした。っていうか、みなさん見えてます? 老眼進行中の筆者には見えないのですが(笑)。

この投稿に、フォロワーからは、「確かに気になってたwww」「初めて聞いた国だったから調べたよね」という声や、「見えへん」「ほー さすがゼンリン とは思うものの これじゃ結局 どこっ? って感じ(笑)」「ゼンリン史上、一番アバウトな案内図では?」とツッコむ人も。

確かに、めちゃくちゃズームしてもうっすら“点”が見える程度なのですが、しかし、それもそのはず。ちょっと調べてみたところ、カーボベルデはいくつもの島々から構成されている国なのだとか。世界地図では見えないくらい小さい島も多く、「このあたり」という表現になるのも納得です。

それにしても、地図にまつわる疑問をすぐさま取り上げ、私たちに教えてくれるゼンリン公式。これには、「さすが俺たちのゼンリン」「勉強になりました!」「ありがとう、ゼンリン様」という声が続々と寄せられています。

試合結果や選手だけでなく、知らなかった国そのものへの興味が広がるのも国際大会の魅力のひとつ。知らない国が出てきた時は、まずはゼンリンマップでチェックしてみてくださいね。