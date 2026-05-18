地図のゼンリン公式からクイズです。どうやら日本地図の中に、HDMIケーブルにそっくりな地形を見つけたとか。さてみなさん、それがどこだか分かりますか?

PCやゲーム機周辺でよく目にするこちらのHDMIケーブル。地図にあるような形とは思えませんが……、あるんです。本当にあったんです。答えはこちらです!

海ほたる

(@ZENRIN_officialより引用)

正解は、まさかの「海ほたる」でした(笑)。確かに、言われてみればそっくり。

この投稿に、フォロワーからは「さすがゼンリン、目の付け所が違う」「言われてみると確かにww」「もうそれにしか見えない」と納得の声が続々と。

しかし一方で、「いや光ファイバーケーブルやろ」「どっちかと言うとLAN端子」「むしろタイプBやろ」とツッコまずにはいられない人も。さらに、「くそっ、こんなので･･･w」「地図屋ならではのポストwww こんなん公式垢にやられたら笑うしかないわwwww」「ちくしょう!! こんなので笑ってしまったよww」と、笑ってしまったことを悔しがる人も現れるなど、フォロワーさんと中の人との距離の近さが感じられる投稿も目立ちました。

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