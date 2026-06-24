海上自衛隊下関基地隊が4月上旬、ある“機械”の名前を公式Xで募集したところ、予想以上の応募が殺到。そしてついに名前が決定! 抜群のネーミングセンスがSNSで話題となっているんです(笑)。

今回採用された名前は、「刈りメロ」「特牛(こっとい)」「えびら」「マルガリー太」の4つ。さて、何の機械に付けられた名前か分かりますか? ちなみに「ま〇お」や「た〇よ」も人気だったとか。

正解は……、こちらです!

皆さん長らくお待たせしました💦以前応募した草刈り機の名前が決定したので、お知らせします( *´艸｀)

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皆さんの中で圧倒的人気は「ま〇お」や「た〇よ」だったのですが、隊員の中では下基に在籍していた掃海艇の名前や、周辺地域の地名が人気だったようです❀

沢山の応募ありがとうございました!

(@sisaa_JMSDFより引用)

正解は、自動草刈り機でした。広い敷地をルンバのごとく規則正しく自動走行しつつ、伸びた草をきれいに刈り揃えてくれる優れもの。炎天下の草刈り作業がぐっと楽になりますよね。

その機械を4台導入した下関基地隊。今回の公募で付けられた名前は、どれも「なるほど」「うまい!」言いたくなる秀逸なものばかり。中でも、司令イチオシのひよこのキャラクター「刈りメロ」と、丸刈りとマルゲリータを掛け合わせた「マルガリー太」は秀逸です(笑)。

結果発表後、SNSでは「誰だよ、マルガリー太にした奴www 天才すぎやろwww」「『刈りメロ』って司令がその年代か!」「マルガリー太最高じゃないか!」「カリメロ、配色もぴったりや」「特牛推し」「どれもセンスあるな笑」といった声が溢れ、SNS上で盛り上がりを見せています。

ちなみに、「特牛」は山口県の地名で、「えびら」は、下関基地隊構内箙山(えびらやま)や「えびら資料室」に由来するものかと。地域とのつながりを感じるネーミングですね。

一度聞いたら忘れられない自動草刈り機たち。下関基地隊を訪れる際は、ぜひ彼らの働きぶりにも注目してみてくださいね。