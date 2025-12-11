全国47都道府県ごとの特色を反映させたゼンリンさんの「〇〇マップ」。毎回興味深い発見があったりして面白いのですが、今回は「小学校の給食の牛乳マップ」の登場です!

みんな、牛乳飲もうぜ🥛

#小学校の給食の牛乳といえば

(@ZENRIN_officialより引用)

まず、種類の多さに圧倒されてしまいました。こんなにあるんですね。それを調べ上げたゼンリンさんのお仕事ぶりに脱帽です!!

小学校時代は千葉県に通っていた筆者ですが、千葉のラインアップを見てみると……、メイトー牛乳だったか、明治牛乳だったかも!? と記憶が曖昧に(笑)。はるか昔のことすぎて分かりませんでしたが、しばらく瓶牛乳だったのは覚えています。途中で三角パックになって、中学の時には四角かったような……? みなさんは、覚えていますか?

このマップに、「サツラクだったなぁ」「南乳舎がちゃんと載ってる!すごい!」「東京といえばグリコ牛乳かと思ったら他にも種類があったんだ」「大内山牛乳がいっちゃん最高」「流石に白バラ牛乳しか勝たん」というご当地愛あふれるコメントが多数寄せられたほか、全国各地から当時を懐かしむ声が続々と寄せられています!

「なっつかしい〜!名古屋牛乳よね! シャチのマークのね!! 名古屋牛乳〜飲んでるのっ♪」

「ええ…ウチずっと普通の雪印だった… 全国各地はこんなに色々な牛乳が提供されていたのか…うらやましい…」

「峯野牛乳懐かしい!小中学校でお世話になりました!焼山出身だから特に思い入れ強いのよ」

「野田市は雪印メグミルク (昔はメグミルク)の工場のお膝元でもあったので、紙めくって、 ストロー刺す場所がある 赤いパックでした」

「東京の小学校だけど、山形のやまべ牛乳っていう瓶の牛乳だったな みんなで一気飲みしておかわり早いモン勝ちっった! 6年間お世話になりましたw」

みなさんの思い出の牛乳は、ちゃんと載っていましたか?

とにかく初めて見るパッケージが多くて、とても興味深いですね。また、沖縄では、森永乳業も明治乳業も「学校給食牛乳」という名称になっているのも面白いし、全国的に白と青系を組み合わせたパッケージが圧倒的に多く、次いで緑系、赤は少数派だという気づきも。

こうして全国の給食牛乳を並べてみると、懐かしい記憶が蘇るとともに、新しい発見もあってとってもおもしろいです。ぜひ、家族や友人とマップを囲んで、牛乳談議に花を咲かせてみてはいかがでしょうか?