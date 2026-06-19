まずは、かはく【国立科学博物館公式】がポストしたこちらの画像をご覧ください。

森にきのこが生えているかのように、突如ポコポコと出現した謎の赤い集団。どう見てもタコさんウィンナーにしか見えないのですが、もちろんタコさんウィンナーではありません。これ、いったい何だと思いますか?

タコさんウィンナーじゃないなら、宇宙人か妖精か!? 謎の生物が森を散策しているようにも見えて、なんだか心が和みますが……、気になる正体はこちらです!

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ザクロが只今見ごろです

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ザクロの木の下で🌳

タコさんウィンナーのような萼(ガク)が目を引く、ザクロの季節がやってきました😍

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見上げると可憐な花も見ごろです。

今だけの景色を、ぜひお楽しみください✨

#筑波実験植物園

(@museum_kahakuより引用)

正解は、ザクロの萼(ガク)でした。

驚きの正体に、SNSでは「ザクロの萼って、こんなにタコさんウインナーなんや……すごい可愛い」「思ってた以上にタコさんウインナーだった」「一個混ざてても分からないな…」「可憐なタコさんウインナー 見てみたいなぁ」といった反応が寄せられています。

ザクロが大好きな筆者ですが、恥ずかしながら花を見たのは初めて。椿に似ていて美しいですね。タコさんウィンナーを探しながら、一度見に行きたいと思います。みなさんもぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。