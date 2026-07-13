昭和・平成・令和――、3つの時代を駆け抜けてきた仮面ライダーの世界を体感できる「仮面ライダーストア」が、ついに東海地方に初出店。東京に次ぐ常設2号店として、「名古屋PARCO」内に9月にオープンすることになり、SNSで大きな盛り上がりを見せています。

【#仮面ライダーストア 新店情報】

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＼㊗ #仮面ライダーストア名古屋 誕生🎉/

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9月に常設2号店が #名古屋PARCO『PARCO“エンタPARK”』内にオープン✨

東海地方初出店です‼

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昭和・平成・令和の #仮面ライダー たちと共に、あなたのお越しをお待ちしています🏍

仮面ライダーストアの次なる展開をお見逃しなく👍

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続報は8月発表予定ですので御期待ください✅

https://nagoya.parco.jp/page/enter-park/

(@KamenRiderStoreより引用)

仮面ライダーストア名古屋

歴代仮面ライダーのさまざまなグッズを取り扱う「仮面ライダーストア」が、「名古屋PARCO」の西館8階にオープン。これまで常設店は東京だけだったので、東海地方のファンの方は嬉しいですよね。

SNSでも「っしゃー!!!!!! 待ってました!!!!」「これホンマに楽しみすぎてやばい」「マジで!!? え常設!? 常設だよね!!!!? 常設だぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!!」「マジ!?名古屋行った時行けるじゃん!!!」「嬉しすぎる!」と歓喜の声が続々と。

また、「大阪に作ってーーー!!」「はやく札幌作ってください」「九州にもぜひ!! お願いします」「広島はいつですか〜?」「福岡にも作れってんだよチクショー!!」と、名古屋出店を羨む声も。47都道府県は無理でも、各エリアに1店舗オープンしたらいいですね。

2号店のオープンは9月4日。詳細については8月に改めて発表されるようです。続報を楽しみに待ちましょう!